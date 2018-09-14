Северный поток-2 важен для Германии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

"Северный поток-2" важен для Германии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте, передает РИА Новости.Меркель призналась, что знакома с "критическим мнением стран Балтии" о газопроводе, но, по ее словам, потребность Германии в газе будет расти, и СП-2 для страны в этом случае является значимым проектом.В свою очередь, президент Литвы заявила, что ее страна оценивает "Северный поток-2" как геополитический проект, а не коммерческий, и отметила, что этот взгляд основан "на не очень хорошем опыте". "Мы знаем, что значит зависеть от одного источника энергии, из России", — сказала Грибаускайте.Две нитки "Северного потока-2" пройдут от российского побережья до Германии через Балтийское море. Против реализации проекта выступил ряд стран, в числе которых Украина, которая боится потерять доходы от транзита газа, США, которые хотят экспортировать в Европу свой СПГ, а также Латвия, Литва и Польша, которые считают газопровод политическим проектом.