Настоящий шок вызвала у зрителей американского телеканала
Weather Channel демонстрация возможностей урагана Флоренс.
Видеоинженеры утопили ведущую прогноза погоды на глазах у
изумленной публики.
Настоящий шок вызвала у зрителей американского телеканала
Weather Channel демонстрация возможностей урагана "Флоренс".
Видеоинженеры "утопили" ведущую прогноза погоды на глазах у
изумленной публики.
Демонстрация карты осадков не дает полного представления о
разыгравшейся стихии, решили режиссеры американского телеканала. И решили
наглядно показать, какую опасность представляет ураган. "Давайте я вам
покажу, как это будет выглядеть, если вы окажетесь в этой местности", -
предложила зрителям ведущая.
Реакция пользователей на то, что произошло далее, была одна
– шок. При помощи компьютерной анимации и зеленого фона карта за спиной ведущей
превратилась в модель города, залитого водой. Ураганный ветер нагонял волны,
они становились все выше, а стоявшая в самом центре бушующей стихии девушка,
казалось, вот-вот уйдет под воду. Вся сцена сопровождалась соответствующими
звуковыми эффектами.
"Охрененно страшный прогноз погоды. Сначала кажется,
что использовать зеленый экран было умным решением, но потом это превращается в
хаос", – прокомментировал появившийся в Twitter ролик один из пользователей.
Вирусное видео уже набрало более 5 миллионов просмотров.