Настоящий шок вызвала у зрителей американского телеканала Weather Channel демонстрация возможностей урагана Флоренс. Видеоинженеры утопили ведущую прогноза погоды на глазах у изумленной публики.

Настоящий шок вызвала у зрителей американского телеканалаWeather Channel демонстрация возможностей урагана "Флоренс".Видеоинженеры "утопили" ведущую прогноза погоды на глазах уизумленной публики.Демонстрация карты осадков не дает полного представления оразыгравшейся стихии, решили режиссеры американского телеканала. И решилинаглядно показать, какую опасность представляет ураган. "Давайте я вампокажу, как это будет выглядеть, если вы окажетесь в этой местности", -предложила зрителям ведущая.Реакция пользователей на то, что произошло далее, была одна– шок. При помощи компьютерной анимации и зеленого фона карта за спиной ведущейпревратилась в модель города, залитого водой. Ураганный ветер нагонял волны,они становились все выше, а стоявшая в самом центре бушующей стихии девушка,казалось, вот-вот уйдет под воду. Вся сцена сопровождалась соответствующимизвуковыми эффектами."Охрененно страшный прогноз погоды. Сначала кажется,что использовать зеленый экран было умным решением, но потом это превращается вхаос", – прокомментировал появившийся в Twitter ролик один из пользователей.Вирусное видео уже набрало более 5 миллионов просмотров.