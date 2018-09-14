Обрушившийся на США ураган Флоренс будет представлять опасность для жителей еще в течение 24-36 часов, сообщил официальный представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США Джефф Байард.

Обрушившийся на США ураган "Флоренс" будет представлять опасность для жителей еще в течение 24-36 часов, сообщил официальный представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США Джефф Байард. Тем, кто не успел эвакуироваться заранее, он посоветовал теперь не выходить из дома, так как самую серьезную угрозу несут в себе проливные дожди, передает ТАСС.В частности, в некоторых районах Северной и Южной Каролины ожидается выпадение более 1 тысячи миллиметров осадков. В целом общий объем осадков будет примерно таким же, как в первой половине сентября 1999 года, когда на США обрушился разрушительный ураган "Флойд"."Единственная разница состоит в том, что тогда это произошло в течение 14 дней, а сейчас, как мы полагаем, будет такой же объем в течение трех дней", — рассказал представитель Национальной метеорологической службы США Крис Уомсли.В настоящее время ураган находится в 95 километрах к юго-востоку от города Уилмингтон (штат Северная Каролина). По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, "Флоренс" ослаб со второй до первой категории из пяти возможных. Тем не менее, в регионе фиксируются массовые отключения электричества. Ожидаются оползни и наводнения. Власти штатов Вирджиния, Джорджия, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина ввели режим чрезвычайной ситуации.