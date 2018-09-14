Прошедшее
лето поставило новые рекорды на рынке недвижимости по покупательской
активности. Людей привлекают низкие ипотечные ставки и предоставляемые
застройщиками скидки. О текущей ситуации на рынке рассказал первый заместитель
генерального директора по девелопменту компании Мосинжпроект,
гендиректор Управления экспериментальной застройки микрорайонов
Альберт Суниев.
Прошедшее
лето поставило новые рекорды на рынке недвижимости по покупательской
активности. Людей привлекают низкие ипотечные ставки и предоставляемые
застройщиками скидки. О текущей ситуации на рынке рассказал первый заместитель
генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект",
гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов"
Альберт Суниев.
Август – время покупать
Лето всегда считалось периодом низкой активности в сфере
недвижимости, но в этом году тренды поменялись. "Если в июне и июле прошлого
года мы наблюдали "просадку" покупательской активности, то уже в июле
2018 года активность повысилась на 12,7%, превысив даже майские
показатели", – рассказал Суниев.
Активным
месяцем, по предварительным оценкам, выдался и август. В целом, отметил
заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект",
за первые два месяца летнего сезона были зафиксированы 11 932 сделки.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 53,5%,
уточнил он.
Главными драйверами покупательской активности Суниев
назвал низкие ставки по ипотечному кредитованию, а также
предоставляемые застройщиками дисконты. Он уверен, что в нынешних
условиях активность покупателей сохранится на высоком уровне, ведь люди
по-прежнему хотят купить жилье по выгодной цене.
Стоит
отметить, что всплеск наблюдается не только в спросе, но и в
предложении. Это объясняется большим количеством разрешений на
строительство, выданных до введения новых правил на рынке недвижимости, связанных с поправками в ФЗ-214, пояснил Суниев.
Он
подчеркнул, что пока поправки для застройщиков носят добровольный
характер, поэтому каких-либо существенных перемен на рынке в связи с
изменениями в законодательстве не наблюдается. Суниев напомнил, что пока идет переходный период, поэтому первые изменения можно будет наблюдать лишь в конце этого года.
Новые проекты
По
его словам, в последний месяц лета в старых границах столицы стартовали
продажи в восьми новых жилых комплексах. Они расположены в Северном,
Северо-Восточном, Юго-Восточном округах, Зеленограде и других локациях Москвы.
Квартиры продаются в семи проектах, апартаменты – в одном. При этом в
нескольких ЖК, реализуемых ОАО "Мосреалстрой"
по системе электронных торгов, квартиры покупателям передается с отделкой
под ключ, подчеркнул заместитель гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект".
Также
были введены в продажу новые корпуса в уже реализуемых проектах. В
границах "старой Москвы" это объекты на юге, юго-востоке, севере города -
всего семь проектов. Что касается присоединенных территорий, то там в
продажу поступил новый объем квартир в трех реализуемых жилых комплексах
в Новомосковском административном округе, рассказал Суниев.
В
целом, подчеркнул он, объем нового предложения насчитывает более
четырех тысяч лотов, из них 38% находятся в Новой Москве. Большинство
объектов – 72% – это уровень комфорт-класса. В бизнес-классе
реализуется 16% объема. Меньше всего нового жилья продается в проектах класса эконом – 12%. Что касается элитного жилья, то за последний месяц
лета новых комплексов в нем не появилось.
Общий
объем предложения в Большой Москве на конец августа составил почти
четыре миллиона квадратных метров. "Из которых на Старую Москву
приходится 80%, на Новую Москву – 20%", – конкретизировал Суниев.
В борьбе за покупателя
По словам первого заместителя гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект",
покупатель за последние годы стал очень избирательным, тщательнее
подходит к выбору жилья. Это создает условия жесткой конкуренции между
застройщиками за каждого клиента, отметил он.
Кроме
доступного ипотечного кредитования девелоперы предлагают покупателям
всевозможные акции и скидки, а также программы лояльности. "Особенно
актуальны дополнительные концептуальная преимущества – оформление
входных групп, наличие собственной инфраструктуры, отделка квартир и
широкий выбор гибких и эргономичных планировочных решений", – пояснил Суниев, добавив, что особенно интересны покупателям квартиры формата "евро".
Еще
одна тенденция на рынке – рост объема квартир с отделкой.
По его словам, количество нового жилья такого формата выросло в августе
на 25%. Все более популярной у застройщиков становится предчистовая отделка – "white box".
"Она позволяет покупателю экономить деньги и время на ремонт", -
отметил первый заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект".
Кроме
того, все больше покупателей выбирают проекты на высокой стадии
готовности. В настоящее время наиболее востребованными являются
новостройки на этапе внутренних работ (41%), далее по популярности
следуют объекты с монолитными работами на завершающей стадии (около
23%). Жилье на стадии котлована выбирают лишь 18% покупателей. "Доля
сделок в домах на стадии нижних этажей составляет 12%, в готовых домах –
6%", – привел статистику Суниев.
В лидерах запад и юго-восток
Наибольшим
спросом у покупателей недвижимости на первичном рынке пользуются
Западный и Юго-Восточный округа столицы (по 17%), отметил гендиректор
"Управления экспериментальной застройки микрорайонов". Далее следуют
Северо-Восточный округ – 14%, Северный – 13%, Южный – 10%,
Северо-Западный – 9%. Еще ниже активность на юго-западе (7%) и центре
(5%). В аутсайдерах находятся восток и Зеленоград – 4% и 3%
соответственно.
Ситуация
в целом идентична прошлому году, небольшая корректировка произошла лишь
в Юго-Западном, Юго-Восточном и Зеленоградском административном
округах. А вот в сравнении с 2016 годом картина уже несколько другая:
прибавил юго-запад (+5%) и "сдал" юг (-7%), по остальным же округам
корректировка составила порядка 3%, подчеркнул Суниев.
На присоединенных территориях абсолютное большинство спроса приходится на Новомосковский округ (НАО) – 98%. В сравнении с 2016 годом прирост составил 4%.
Покупатели прежде всего обращают внимание на транспортную доступность, наличие социальной инфраструктуры, отметил Суниев. По его словам, современные районы с собственной инфраструктурой и благоустроенной территорией появляются в прежде депрессивных промзонах.
Один из драйверов развития таких локаций – запуск Московского центрального кольца (МЦК), а также строительство транспортно-пересадочных узлов. "Синтез
девелопмента и развитие транспортной системы Москвы вывел на рынок
недвижимости новую форму строительства жилья в составе ТПУ, то есть в
окружении транспортного хаба с прилегающими объектами социальной инфраструктуры", – заключил Суниев.
Стоит
отметить, что повышенный спрос на столичную недвижимость был
и перед началом летнего сезона – в мае этого года.
Генеральный директор "Управления экспериментальной застройки
микрорайонов" отметил, что Москва остается привлекательным рынком для
девелоперов и покупателей.
Только
за второй квартал текущего года в старых границах Москвы началось
возведение 42 корпусов, включая 11 новых проектов. Что касается первых
шести месяцев 2018 года в целом, то в продажу вышли 102 корпуса, из них
30 – новые проекты. Общий объем экспозиции составил 9 129 лотов. В
сравнении с 1 полугодием 2017 года объем нового предложение увеличился
на 10,9%.