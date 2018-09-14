Прошедшее лето поставило новые рекорды на рынке недвижимости по покупательской активности. Людей привлекают низкие ипотечные ставки и предоставляемые застройщиками скидки. О текущей ситуации на рынке рассказал первый заместитель генерального директора по девелопменту компании Мосинжпроект, гендиректор Управления экспериментальной застройки микрорайонов Альберт Суниев.

Прошедшеелето поставило новые рекорды на рынке недвижимости по покупательскойактивности. Людей привлекают низкие ипотечные ставки и предоставляемыезастройщиками скидки. О текущей ситуации на рынке рассказал первый заместительгенерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект",гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов"Альберт Суниев.Август – время покупатьЛето всегда считалось периодом низкой активности в сференедвижимости, но в этом году тренды поменялись. "Если в июне и июле прошлогогода мы наблюдали "просадку" покупательской активности, то уже в июле2018 года активность повысилась на 12,7%, превысив даже майскиепоказатели", – рассказал Суниев.Активныммесяцем, по предварительным оценкам, выдался и август. В целом, отметилзаместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект",за первые два месяца летнего сезона были зафиксированы 11 932 сделки.По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 53,5%,уточнил он.Главными драйверами покупательской активности Суниевназвал низкие ставки по ипотечному кредитованию, а такжепредоставляемые застройщиками дисконты. Он уверен, что в нынешнихусловиях активность покупателей сохранится на высоком уровне, ведь людипо-прежнему хотят купить жилье по выгодной цене.Стоитотметить, что всплеск наблюдается не только в спросе, но и впредложении. Это объясняется большим количеством разрешений настроительство, выданных до введения новых правил на рынке недвижимости, связанных с поправками в ФЗ-214, пояснил Суниев.Онподчеркнул, что пока поправки для застройщиков носят добровольныйхарактер, поэтому каких-либо существенных перемен на рынке в связи сизменениями в законодательстве не наблюдается. Суниев напомнил, что пока идет переходный период, поэтому первые изменения можно будет наблюдать лишь в конце этого года.Новые проектыПоего словам, в последний месяц лета в старых границах столицы стартовалипродажи в восьми новых жилых комплексах. Они расположены в Северном,Северо-Восточном, Юго-Восточном округах, Зеленограде и других локациях Москвы.Квартиры продаются в семи проектах, апартаменты – в одном. При этом внескольких ЖК, реализуемых ОАО "Мосреалстрой"по системе электронных торгов, квартиры покупателям передается с отделкойпод ключ, подчеркнул заместитель гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект".Такжебыли введены в продажу новые корпуса в уже реализуемых проектах. Вграницах "старой Москвы" это объекты на юге, юго-востоке, севере города -всего семь проектов. Что касается присоединенных территорий, то там впродажу поступил новый объем квартир в трех реализуемых жилых комплексахв Новомосковском административном округе, рассказал Суниев.целом, подчеркнул он, объем нового предложения насчитывает болеечетырех тысяч лотов, из них 38% находятся в Новой Москве. Большинствообъектов – 72% – это уровень комфорт-класса. В бизнес-классереализуется 16% объема. Меньше всего нового жилья продается в проектах класса эконом – 12%. Что касается элитного жилья, то за последний месяцлета новых комплексов в нем не появилось.Общийобъем предложения в Большой Москве на конец августа составил почтичетыре миллиона квадратных метров. "Из которых на Старую Москвуприходится 80%, на Новую Москву – 20%", – конкретизировал Суниев.В борьбе за покупателяПо словам первого заместителя гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект",покупатель за последние годы стал очень избирательным, тщательнееподходит к выбору жилья. Это создает условия жесткой конкуренции междузастройщиками за каждого клиента, отметил он.Кромедоступного ипотечного кредитования девелоперы предлагают покупателямвсевозможные акции и скидки, а также программы лояльности. "Особенноактуальны дополнительные концептуальная преимущества – оформлениевходных групп, наличие собственной инфраструктуры, отделка квартир иширокий выбор гибких и эргономичных планировочных решений", – пояснил Суниев, добавив, что особенно интересны покупателям квартиры формата "евро".Ещеодна тенденция на рынке – рост объема квартир с отделкой.По его словам, количество нового жилья такого формата выросло в августена 25%. Все более популярной у застройщиков становится предчистовая отделка – "white box"."Она позволяет покупателю экономить деньги и время на ремонт", -отметил первый заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект".Крометого, все больше покупателей выбирают проекты на высокой стадииготовности. В настоящее время наиболее востребованными являютсяновостройки на этапе внутренних работ (41%), далее по популярностиследуют объекты с монолитными работами на завершающей стадии (около23%). Жилье на стадии котлована выбирают лишь 18% покупателей. "Долясделок в домах на стадии нижних этажей составляет 12%, в готовых домах –6%", – привел статистику Суниев.В лидерах запад и юго-востокНаибольшимспросом у покупателей недвижимости на первичном рынке пользуютсяЗападный и Юго-Восточный округа столицы (по 17%), отметил гендиректор"Управления экспериментальной застройки микрорайонов". Далее следуютСеверо-Восточный округ – 14%, Северный – 13%, Южный – 10%,Северо-Западный – 9%. Еще ниже активность на юго-западе (7%) и центре(5%). В аутсайдерах находятся восток и Зеленоград – 4% и 3%соответственно.Ситуацияв целом идентична прошлому году, небольшая корректировка произошла лишьв Юго-Западном, Юго-Восточном и Зеленоградском административномокругах. А вот в сравнении с 2016 годом картина уже несколько другая:прибавил юго-запад (+5%) и "сдал" юг (-7%), по остальным же округамкорректировка составила порядка 3%, подчеркнул Суниев.На присоединенных территориях абсолютное большинство спроса приходится на Новомосковский округ (НАО) – 98%. В сравнении с 2016 годом прирост составил 4%.Покупатели прежде всего обращают внимание на транспортную доступность, наличие социальной инфраструктуры, отметил Суниев. По его словам, современные районы с собственной инфраструктурой и благоустроенной территорией появляются в прежде депрессивных промзонах.Один из драйверов развития таких локаций – запуск Московского центрального кольца (МЦК), а также строительство транспортно-пересадочных узлов. "Синтездевелопмента и развитие транспортной системы Москвы вывел на рынокнедвижимости новую форму строительства жилья в составе ТПУ, то есть вокружении транспортного хаба с прилегающими объектами социальной инфраструктуры", – заключил Суниев.Стоитотметить, что повышенный спрос на столичную недвижимость были перед началом летнего сезона – в мае этого года.Генеральный директор "Управления экспериментальной застройкимикрорайонов" отметил, что Москва остается привлекательным рынком длядевелоперов и покупателей.Толькоза второй квартал текущего года в старых границах Москвы началосьвозведение 42 корпусов, включая 11 новых проектов. Что касается первыхшести месяцев 2018 года в целом, то в продажу вышли 102 корпуса, из них30 – новые проекты. Общий объем экспозиции составил 9 129 лотов. Всравнении с 1 полугодием 2017 года объем нового предложение увеличилсяна 10,9%.