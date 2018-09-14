Фестиваль стартует уже через неделю. Организаторы снова обещают сюрпризы и новые мировые рекорды. А пока на площадках в главной роли техники: как раз сейчас идет монтаж конструкций. Устанавливают тысячи огней, лампочек, прожекторов и фейерверков, которые перенесут зрителей в настоящую сказку.

Фестиваль стартует уже через неделю. Организаторы снова обещают сюрпризы и новые мировые рекорды. А пока на площадках в главной роли техники: как раз сейчас идет монтаж конструкций. Устанавливают тысячи огней, лампочек, прожекторов и фейерверков, которые перенесут зрителей в настоящую сказку.До старта фестиваля "Круг света" остаются считаные дни. На Гребном канале — это одна из главных его площадок — практически все готово. Смонтированы фонтаны и горелки — они погружены под воду, над ней — лишь малая часть огромной конструкции. Спроектирован экран — именно на него будут выводить световое шоу. Организаторы планируют, что именно на этой площадке будут установлены мировые рекорды."Фестиваль получил уже три рекорда Гиннесса, в этом году мы хотим номинироваться еще на два. Первое — это самая большая лазерная видеопроекция на гладь фонтанов", — говорит президент Московского международного фестиваля "Круг света" Татьяна Лифантьева.Второго рекорда хотят добиться с помощью огненных горелок. Их уже установили."Более 160 горелок, высота пламени будет достигать 15 метров — это, безусловно, будет мировой рекорд в области огня", — говорит технический директор площадки Александр Козлов.Все это превратит Гребной канал в "Карнавал света" — так называется шоу, которое покажут здесь."Шоу закончится грандиозным пирофиналом и на водной глади, и на косе Гребного канала", — говорит креативный директор Московского международного фестиваля "Круг света" Владимир Демехин.Больше трех с половиной мегаватт электроэнергии будут тратить в рамках одного шоу — этого объема хватило бы на целый поселок. В новом свете предстанет и Театральная площадь: там впервые задействуют не два, а сразу три театра. Впервые в кругу света окажется "Коломенское" — перед зрителями с помощью лазерных лучей оживет сказка."Впервые мы организовываем некий маршрут — то есть, люди начинают движение от одного объекта и по определенному маршруту движутся сквозь парк и наблюдают справа и слева от себя различные световые чудеса", — говорит еще один креативный директор фестиваля Вячеслав Гаврилов.Еще одной новой площадкой станет Поклонная гора. На фасаде Музея Победы покажут световые новеллы, посвященные военному прошлому страны.На фестивале в этом году ждут пять миллионов зрителей. Замкнется "Круг света" тоже на Гребном канале: 25 сентября в финале москвичей ждет 40-минутное пиротехническое шоу.