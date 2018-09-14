Полицейские провели профилактические мероприятия среди школьников на тему здорового образа жизни и недопустимости употребления наркотических средств...

В рамках проведения акции «Дети России-2018» сотрудники полиции УВД по СВАО и территориальных отделов полиции провели профилактические мероприятия среди школьников на тему здорового образа жизни и недопустимости употребления наркотических средств.Оперуполномоченный Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО лейтенант полиции Оксана Мусатова, кинолог УВД по СВАО совместно с инспекторами Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Алтуфьевскому району провели профилактический рейд в структурных подразделениях ГБОУ Школа № 1370, в ходе которого проверили помещения по выявлению наркотических средств и психотропных веществ. В результате обследования территорий и помещений школы подозрительных веществ сотрудники полиции не обнаружили.Кроме этого служебный питомец сотрудника ЦКС УВД по СВАО продемонстрировал свою сноровку и знание команд. Кинолог объяснил детям, как собаки могут найти запрещенные предметы или наркотические вещества по запаху и помочь в задержании злоумышленников.Также специалисты Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Управы района Северный г. Москвы Галина Смирнова, Мария Трифонова совместно со старшим инспектором ПДН ОМВД России по району Северный младшим лейтенантом полиции Ириной Вощанской и врачом-наркологом РНИМУ им. Пирогова Анной Новиковой провели мероприятие в Детской школе искусств имени Калинникова.Ребятам рассказали о последствиях вредных привычек, таких как курение, употребление алкогольных напитков и наркотических средств.Ирина Вощанская в свою очередь напомнила подросткам об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за употребление наркотиков, распитие алкогольной продукции и курение табака.В завершение мероприятия ребята провели праздничный концерт для собравшихся детей и родителей.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29