В результате ДТП погиб один из водителей

В результате ДТП погиб один из водителейНа федеральной трассе М-7 в Вязниковском районе столкнулись два грузовика, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Авария произошла в ночь с 13 на 14 сентября, в 02.45. При повороте на станцию Мстера водитель небольшого грузовика Hyundai неправильно выбрал дистанцию и врезался в остановившийся на красный сигнал светофора грузовик Volvo.В результате ДТП водитель Hyundai скончался на месте происшествия. По данному факту полиция проводит проверку.