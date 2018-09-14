Андрей Малахов в рамках акции В отпуск с Андреем Малаховым посетил Грузию. В Тбилиси шоумен встретился с некогда известной ведущей Александрой Буратаевой и даже под ее руководством сам изготовил и разрисовал вазу.

Андрей Малахов в рамках акции "В отпуск с Андреем Малаховым" посетил Грузию. В Тбилиси шоумен встретился с некогда известной ведущей Александрой Буратаевой и даже под ее руководством сам изготовил и разрисовал вазу.О том, что в самом начале телевизионного сезона Андрей Малахов внезапно покинул Россию, стало известно после того, как шоумен опубликовал на своей страничке в Instagram в программе Stories несколько фотографий и видео из Тбилиси, а также внушительный автобус, на котором написано: "В отпуск с Андреем Малаховым".В Грузии популярный телеведущий и шоумен встретился со своей бывшей коллегой, некогда известной ведущей Александрой Буратаевой. Женщина пригласила Андрея Малахова в свой арт-салон, где тот сам изготовил и разукрасил вазу. Впрочем, не без помощи самой Александры. Как проходил процесс, Буратаева продемонстрировала на своей страничке в той же социальной сети.Подписчики немедленно рассыпались в комплиментах. "Даже и не изменились!)))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ооо, как вы вели "Утро")))))....Красивые!!!", "Встретились коллеги!", "А где слова Малахова: "Наташа, прости"???", "тут больше подходит: "Саша, привет!" – высказались комментаторы.Другие пользователи Сети пришли в недоумение. Дескать, телевизионный сезон только начался, а Андрей Малахов уже отправился в отпуск. Некоторые фанаты предположили, что телеведущий взял паузу, чтобы отдохнуть от последних выпусков своего шоу "Прямой эфир", скандальность которых якобы просто "зашкалила".К примеру, участница свежего выпуска, модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк, заявила, что была изнасилована певцом Александром Серовым, и теперь носит его ребенка. Народный артист отрицает обвинения в свой адрес. В запале певец нелестно высказался о родителях Дарьи, что вывело из себя бывшую участницу "Дома-2". Та вскочила с места, схватила стакан и попыталась выплеснуть его содержимое в Серова, однако девушку сбил с ног его помощник. В итоге на шоу Малахова завязалась драка, которую пришлось останавливать ведущему и подоспевшим охранникам.