Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО). К новым обязанностям он приступит уже с 17 сентября.

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО). К новым обязанностям он приступит уже с 17 сентября."Он сказал в разговоре со мной, что не может без работы, и больше всего ему подойдет должность ректора нашего института, потому что он доктор наук, профессор, у него богатый опыт, которым он может поделиться с молодежью", — рассказал РИА Новости руководитель Кузбасса Сергей Цивилев.Возглавлявший ранее институт Алексей Зеленин избран депутатом регионального парламента от партии "Единая Россия".Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года. На очередном губернаторском сроке его полномочия должны были истечь в 2020 году. Однако в апреле 2018 года Тулеев досрочно ушел в отставку после страшного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Жертвами трагедии стали 60 человек, в том числе много детей.Врио главы региона до проведения губернаторских выборов был назначен Сергей Цивилев. А Тулеев стал спикером облсовета, получив вакантный мандат. На выборах, состоявшихся 9 сентября, Цивилев был избран новым губернатором Кузбасса. Тулеев в выборах кузбасского парламента пятого созыва, не участвовал.