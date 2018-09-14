Подвели итоги 17 городского краеведческого конкурса Знай и люби родной Владимир!. В нём приняли участие более двухсот горожан. Среди них старожилы и краеведы, 160 учащихся старших классов и 37 научных руководителей - учителей истории, обществознания и географии из 24 школ города. Подробнее в сюжете Игоря Липского.

Подвели итоги 17 городского краеведческого конкурса "Знай и люби родной Владимир!". В нём приняли участие более двухсот горожан. Среди них старожилы и краеведы, 160 учащихся старших классов и 37 научных руководителей - учителей истории, обществознания и географии из 24 школ города. Подробнее в сюжете Игоря Липского.Тема очередного конкурса - "Владимир на рубеже двух эпох: события и судьбы". Её выбрали неслучайно. Проведение конкурса совпало сразу с несколькими памятными датами - 100-летие Февральской и Октябрьской революции, создание Красной Армии и окончание Первой мировой войны. На 3 тура по 5 вопросов в каждом отводилось полгода. За это время, работая с историческими документами, участники могли увидеть губернский Владимир таким, каким он был в первые десятилетия 20 века.Михаил Плёнкин, председатель совета Владимирского краеведческого общества: "Первый вопрос, конечно, начинался с карты. Это надо было сделать условную карту Владимира начала 20-х годов, но в нынешних границах, то есть часть Владимирского уезда. То есть, фактически, совершить путешествие во времени, и легенду к ней. То есть, те старые сельцы, сёла, слободы. А потом как они превращались. Главное, сначала это нарисовать, а потом уж рассуждать о событиях и судьбах".Заместитель главы города Лариса Пышонина поздравила победителей и призёров конкурса. По её словам, сегодня как никогда важно знать и помнить свою историю.Лариса Пышонина, зам. главы города Владимира: "Ведь именно корни у дерева делают его крепче. А у вас, у участников конкурса, сейчас такой возраст. Потому что, ребята, именно знания являются лотерейным билетом и хорошей путёвкой в вашу взрослую жизнь. Не оценки, а именно знания".В конкурсе мог участвовать любой желающий. Никаких преград, потому на него и заявились, что называется, и стар, и млад. "Абсолютным чемпионом" стала педагог дополнительного образования ДТЮ Ирина Чистякова. В поисках нужной информации много времени она проводила в библиотеке и в архиве. Работала с краеведческой литературой. Ирина Капитоновна признаётся: за время работы нашла много нового и интересного в истории Владимира.Ирина Чистякова, педагог дополнительного образования ДДюТ: "Мне всегда казалось, что тема гражданской войны, революции - это очень неинтересно. Я решила узнать, может это действительно интересная тема. Может, просто я не знаю, что в ней есть белые пятна, которые хочется открыть".А "Открытием года" стал творческий коллектив 9-х классов школы № 31. Во время работы ребята с преподавателями столкнулись с тем, что не смогли найти в школе пособий и материалов по краеведению начала 20-го века. Решили собрать материал сами. Сначала на школьной конференции, а затем отправили на конкурс. Итог работы - электронное портфолио со всей информацией.Ирина Ерёменко, учитель истории школы № 31: "Вы знаете, интерес начинается тогда, когда ребята погружаются. В начале нужно дать какой-нибудь толчок. Когда ребята стали больше узнавать, конечно, это их увлекло. И каждый почувствовал себя исследователем. Пусть это исследование было не таким глубоким, может они не сидели долго в архивах, но каждый для себя сделал открытие, сделал шаг вперёд".Конкурс "Знай и люби родной Владимир" пройдёт и в следующем году. По словам организаторов, данное мероприятие ярко демонстрирует, что интерес к истории родного края не иссякает.