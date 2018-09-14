Не хотят мокнуть, ожидая транспорт. Речь о жителях новостроек на улицах Нижняя Дуброва и Третьей Кольцевой в юго-западном районе Владимира. Год назад туда перенесли конечную автобусных маршрутов 9С и 24С. Естественно? появились новые остановочные пункты, но их почему-то не оборудовали крытыми павильонами. Люди жалуются, что мокнут на остановках. Проблема сейчас становится особенно актуальной, ведь впереди осень с затяжными дождями. А потом и зима с мокрым снегом. Сколько ещё мучиться пассажирам - расскажет Маргарита Махрова.

Не хотят мокнуть, ожидая транспорт. Речь о жителях новостроек на улицах Нижняя Дуброва и Третьей Кольцевой в юго-западном районе Владимира. Год назад туда перенесли конечную автобусных маршрутов 9С и 24С. Естественно? появились новые остановочные пункты, но их почему-то не оборудовали крытыми павильонами. Люди жалуются, что мокнут на остановках. Проблема сейчас становится особенно актуальной, ведь впереди осень с затяжными дождями. А потом и зима с мокрым снегом. Сколько ещё мучиться пассажирам - расскажет Маргарита Махрова.(Микрорайон 8-ЮЗ)Ежедневно с этой остановки в юго-западном микрорайоне города уезжают сотни людей. Большинство - молодые мамы, как Светлана. Женщина рассказывает: если на улице сухо и солнечно - свой автобус здесь ждать даже приятно. Только вот на дворе уже осень, скоро зарядят дожди и снег, а укрыться с детьми негде.Светлана, молодая мама: "Стоишь под дождём с коляской, естественно, нужны крытые павильоны. Мы вот недавно сюда переехали, уже 2-й год живём, сколько переехали, столько и была остановка такая. Вот недавно мусорки сделали, тоже не было их".В район новостроек автобусные маршруты 9С и 24С по этой дороге пустили год назад, конечную продлили до 3-й Кольцевой. Остановочные пункты по маршруту следования сделали, а вот павильонов с крышей и сиденьями очень не хватает, говорят люди.Светлана Андони, местная жительница: "Бывает, 10 минут стоишь, как у ребёнка терпения хватает". - "Вы ездите здесь на 24-м?" - "На 24-м, на 9С, до центра".Под сильным дождём и снегом мгновенно промокаешь до нитки, несмотря на зонты и верхнюю одежду, рассказывают жители. А ведь рядом детский сад и филиал детской поликлиники.Нина Анохина, местная жительница: "Получается, вы откуда приезжаете, с Дубровы?" - "Да, с Верхней Дубровы. Мы здесь просто в поликлинику детскую, но действительно нужно. Если вот непогода, дождь, слякоть и куда? Много сюда приезжают с детьми, с колясочками".Жители микрорайона говорят, что хотели бы комфортные крытые павильоны, где можно было бы спокойно переждать непогоду и посидеть в ожидании автобуса, ведь на центральных улицах такие есть, а как же окраины?Вера Соцкова, местная жительница: "Хотелось бы, чтобы и лавочки, и крытые, как в городе - там. Здесь мы как бы считаемся на окраине".Как сообщили нам в пресс-службе городской администрации, о проблеме с благоустройством остановок в юго-западном микрорайоне знают, но жителей просят набраться терпения.Александр Карпилович, начальник Городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Уже запланирована установка остановочных павильонов, единственное, просим немного подождать. Потому что во Владимире более 400 остановок, и на все остановки просто иногда не хватает средств для того, чтобы оборудовать павильоны, которые, кстати, не такие дешёвые. Как только мы эти средства изыщем, обязательно смонтируем эти остановочные павильоны".Конкретных сроков установки павильонов в мэрии не назвали. Поэтому, вероятно, ближайшие дожди на остановках придётся встречать без укрытия.