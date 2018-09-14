Здание новой штаб-квартиры НАТО не будет носить имя американского сенатора Джона Маккейна, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, отметив, что присваивать зданиям имена политиков не в традиции организации.

Здание новой штаб-квартиры НАТО не будет носить имя американского сенатора Джона Маккейна, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, отметив, что присваивать зданиям имена политиков не в традиции организации.С предложением о присвоении новой штаб-квартире НАТО имени Маккейна, скончавшегося в конце августа, выступил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Столтенберг напомнил, что в блоке – 29 стран-членов, и у каждого государства большое количество своих достойных политиков. При этом генсек НАТО выразил уверенность, что Маккейну "воздадут должное", но не таким путем, передает РИА Новости.