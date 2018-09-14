Госавтоинспекция г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением 16 сентября 2018 года в городе общегородского мероприятия «Осенний Велопарад» будет ограничено движение транспорта:– с 04:00 до 16:00 по Останкинскому проезду (от улицы Академика Королева до дублера проспекта Мира) и Звездному бульвару (от улицы Цандера до дублера проспекта Мира). Кроме того, на время монтажа и демонтажа оборудования движение ограничивается по 1-й полосе на данном участке для общественного транспорта;– с 10:00 до 15:00 по ул. Мантулинская (от ул. 1905 года до 1-го Красногвардейского проезда);– с 11:45 часов по Звездному бульвару, дублеру Проспекта Мира в сторону области, улицам Космонавтов и Бориса Галушкина, Ростокинскому проезду, проспекту Ветеранов, Проектируемому проезду №1889, Русаковской, Рубцовской, Лефортовской, Академика Туполева, Сыромятнической, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Устьинской, Москворецкой, Кремлёвской, Пречистенской, Фрунзенской, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской набережным, Хамовническому Валу, улицам 1905 года и Мантулинской, а также парку «Красная Пресня».Движение автотранспорта будет восстанавливаться по мере прохождения велопарада.Госавтоинспекция г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81