Они ковали ядерный щит страны. Ветераны подразделений особого риска вспоминают самые масштабные в послевоенной истории учения с применением ядерного оружия. В ходе этих событий десятки тысяч военных получили запредельные дозы радиации. Митинг, посвященный 64-й годовщине событий на Тоцком полигоне, прошёл у памятного знака на улице Добросельской. Вспомнить о подвиге военных и почтить память тех, кто не дожил до наших дней, пришли ветераны, представители мэрии и школьники. Воспоминания свидетелей ядерных учений - в репортаже Оксаны Любимовой.

Они ковали ядерный щит страны. Ветераны подразделений особого риска вспоминают самые масштабные в послевоенной истории учения с применением ядерного оружия. В ходе этих событий десятки тысяч военных получили запредельные дозы радиации. Митинг, посвященный 64-й годовщине событий на Тоцком полигоне, прошёл у памятного знака на улице Добросельской. Вспомнить о подвиге военных и почтить память тех, кто не дожил до наших дней, пришли ветераны, представители мэрии и школьники. Воспоминания свидетелей ядерных учений - в репортаже Оксаны Любимовой.Несмотря на преклонный возраст, ветераны подразделений особого риска каждый год приходят к памятному знаку создателям ядерного щита страны, чтобы вспомнить самые масштабные в послевоенной истории учения с применением ядерного оружия. 64 года назад в совместной отработке действий в условиях ядерной опасности приняли участие представители всех родов войск - больше 30 тысяч военных со всего Советского Союза. Сейчас в живых осталось лишь несколько тысяч участников секретных учений. Свидетели событий рассказывают - отправляясь по приказу командиров на Тоцкий полигон, солдаты и офицеры даже не представляли, какие взрывы будут греметь на этих учениях и какими потом будут последствия для здоровья. Александра Антонова отправили на Тоцкий полигон с военного аэродрома под Одессой. Александр Михайлович рассказывает, только в день учений солдат предупредили, что будет атомный взрыв.Александр Антонов, ветеран подразделения особого риска: "Нас предупредили. Не высовываться, не выглядывать. Сидим. Потом вдруг кто-то выглянул. Смотрите! И мы, как эти кроты, любопытство это. Огненный шар. Он стремительно поднимался вверх расширяясь. И за ним тонны грунта, гари и прочее".Ветераны вспоминают буквально через 40 минут после атомного взрыва начались учения: самолеты с бомбами поднимались в воздух один за другим, а личный состав передвигался всего в нескольких километрах от эпицентра. От радиации пострадали десятки тысяч человек. И для тех, кто совершил подвиг ради будущих поколений, особые слова благодарности за мирное небо над головой.Лариса Пышонина, заместитель главы г. Владимира: "Вы спасли мир от ядерного безумия. Именно после этих событий правительство всех стран пришло к мнению - нельзя развязывать атомную войну. В ней никогда не будет победителя. Мы гордимся вашим гражданским мужеством и стойкостью. Вы ценой своего собственного здоровья и жизни изучали способы защиты человечества".Председатель регионального отделения "Ветеранов подразделений особого риска" Владимир Черкунов много лет отдал ядерной службе. Сегодня он вспоминает, как вручную собирали атомные заряды и готовили их к применению. Правда, после этого пришлось трижды бороться с раком. Теперь ветеран вместе с коллегами добивается дополнительных льгот на медицинское обслуживание. Ведь очереди на санаторно-курортное лечение ветеранам приходится ждать по три-четыре года.Владимир Черкунов, председатель регионального отделения "Ветеранов подразделений особого риска": "Время уходит. Ветераны наши уходят из жизни, так и не получая соответствующее лечение. Это, конечно, очень обидно. Мы трижды обращались в департамент здравоохранения, в администрацию области. Но эти вопросы пока стараются не замечать или пока говорят, что нет денег".Ветераны надеются, что власти все-таки найдут возможности для решения их проблем. А еще участники учений на Тоцком полигоне очень рассчитывают, что сквер, в котором находится памятник создателям ядерного щита страны, в ближайшем будущем получит название.