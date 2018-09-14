Концертную программу для г. Хельсинки российские полицейские готовили в течение всего года, в нее вошли не только музыкальные номера русского и финского фольклора...

В столице Финляндии состоялся Гала-концерт Оркестра полиции Культурного центра Главного управления МВД России по г. Москве под руководством дирижера капитана внутренней службы Игоря Канурина.Ровно год назад музыканты полицейских ведомств России и Финляндии объединились, чтобы выступить с грандиозным концертом «Мост дружбы» в Московском международном доме музыки. В этот раз московские полицейские прибыли в город Хельсинки с ответным визитом и привезли новую большую концертную программу. Большой Гала-концерт посетили начальник Полицейского управления г. Хельсинки Томи Вуори, начальник Культурного центра Главного управления МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко, сотрудники полиции ведомств обоих государств, а также жители города Хельсинки, которые пришли насладится духовой музыкой в исполнении полицейских оркестров.Концертную программу для г. Хельсинки российские полицейские готовили в течение всего года, в нее вошли не только музыкальные номера русского и финского фольклора, но и шедевры мировой классики, которые музыканты исполнили совместно с оркестром полиции г. Хельсинки под управлением дирижера Сами Руусувуори.Своим удивительным творчеством российские полицейские порадовали не только коллег. Также за время визита в Финляндию они посетили русско-финскую школу, где с удовольствием дали концерт для детей. Для юных зрителей у московских полицейских была специальная программа, где главный дирижёр - Игорь Канурин провел увлекательный рассказ о музыкальных инструментах. Юные зрители были в восторге и долго не отпускали музыкантов со сцены.Московские полицейские считают, что творчество способствует расширению социального кругозора, укреплению культурных ценностей, а визиты в рамках международного сотрудничества – хорошая возможность обмена опытом в сфере досуга сотрудников силовых ведомств обеих стран.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве