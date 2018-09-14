Арбитражный суд Москвы на три месяца приостановил работу ГСК Никулинский, однако непобедимый кооператив и не собирается закрываться. Уголок 90-х появился там несколько лет назад на захваченном участке земли и с тех пор живет по своим правилам. Прямо в гаражах разрослась целая бизнес-империя с автосервисами и мебельными мастерскими. Внутрь пускают только своих.

Арбитражный суд Москвы на три месяца приостановил работу ГСК "Никулинский", однако непобедимый кооператив и не собирается закрываться. Уголок 90-х появился там несколько лет назад на захваченном участке земли и с тех пор живет по своим правилам. Прямо в гаражах разрослась целая бизнес-империя с автосервисами и мебельными мастерскими. Внутрь пускают только своих.Кто бы мог подумать, что богатые тоже чинят свои роскошные "Бентли", "Роллс-Ройсы" и "Майбахи" в гаражах? За глухими воротами без единой вывески, если верить навигатору, находится с десяток нелегальных тюнинговых ателье для ВИП-клиентов. Чужие здесь не ездят — попасть внутрь можно только по паролю.— Я вчера звонил по поводу окраски-оклейки машины, вот я подъехал.— Прямо вплотную к воротам подъезжаете, охрана вам сейчас откроет.По документам здесь заброшенная стройплощадка гаражного кооператива "Никулинский 23". На деле на всех четырех этажах тайно работают автомастерские. Вот ремзона тюнинг-ателье на десятки машин. Рядом студии звука и автопокраски, офисы и шоурумы. По словам жителей Тропарева, коммерсанты под предлогом строительства гаражей захватили общественные территории и пожарные проезды."Заложниками этой деятельности являются жители района", — говорит Николай Горбунов."Я не могу въезжать так, как надо, сразу на дорогу, а мне и еще 600 автовладельцам приходится ехать через весь район", — возмущен Сергей Хачатуров.Офис ГСК, ощетинившийся решетками с металлическими шипами — в глухой обороне. Учредители — раскрученный адвокат Ольшанский и бывший районный депутат Михайловский — на голубом глазу клянутся, что стройплощадка закрыта и опечатана.— А почему же внутри тогда вовсю работают автосервисы, мойки, тюнинг-ателье, фирмы?— Почему вы решили, что там работает что-либо?— Потому что я был там лично и все это видел.— Там нет ничего, что вы сказали.— Скажите, а почему вы лжете?— Ну как это?В якобы закрытом и опечатанном помещении функционирует бизнес.— Скажите, а что здесь находится?— Это мой личный гараж.— А вот мебель у вас здесь делают?— Где?!— Рабочие делают мебель.— Кто?! Выходите отсюда! Вон!Как утверждают жители Тропарева-Никулина, администрация может собирать с арендаторов до пяти миллионов рублей левого дохода ежемесячно. Это при том, что, согласно официальному ответу префектуры, земля под ГСК вообще не оформлена, а Мосгорстройнадзор заявил о незаконности и самого строения.