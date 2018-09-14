Под таким названием 12 сентября 2018 года открылась мини-выставка в Историческом музее Владимира, приуроченная к 100-летию А.И. Солженицына, 85-летию Б.Н. Стругацкого, 80-летию В.С. Высоцкого. На ..

Под таким названием 12 сентября 2018 года открылась мини-выставка в Историческом музее Владимира, приуроченная к 100-летию А.И. Солженицына, 85-летию Б.Н. Стругацкого, 80-летию В.С. Высоцкого.На протяжении нескольких веков в нашей стране существовала цензура. Именно она решала, какое произведение можно допустить к печати, какое – запретить. И все же запрещенные издания часто доходили до читателей, но уже не в печатном, а в рукописном виде. Так, например, хрестоматийное "Горе от ума" А.С. Грибоедова полностью было опубликовано только через несколько десятилетий после смерти автора. Однако в списках оно ходило без всяких цензурных изъятий. Таких примеров в русской истории и литературе великое множество.Если само явление – производство бесцензурной запрещенной литературы – было распространено и в более ранний период времени, термин "самиздат" появился значительно позже – в 40-е годы XX века. Причем, сначала он звучал несколько иначе – "самсебяиздат" и лишь затем приобрел более краткую форму.Считают, что это название придумал советский поэт Николай Глазков (1919-1979). Обычно свои стихи он печатал на пишущей машинке, переплетал их в книжки, на которых по аналогии с "Госиздатом" писал "Самсебяиздат". Впоследствии данный термин начали применять ко всем изданиям, вышедшим неофициально и не прошедшим цензуру.В XX веке с помощью различных технических средств распространялись, как правило, издания запрещенных авторов, диссидентов, редкая для того времени фантастика, религиозная литература, произведения разрешенных, но мало издаваемых авторов.На выставке представлены образцы самиздата из книжного собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Это произведения разных авторов: диссидента А.И. Солженицына, писателей-фантастов братьев А.Н. и Б.Н. Стругацких, актера, поэта и певца В.С. Высоцкого. Экспонируемые издания выполнены различными способами: на пишущей машинке, с помощью первых советских компьютеров (ЭВМ) и фототехники.Предметы интересны не только своим внешним обликом и демонстрацией различных способов исполнения, но и тем, что они являются отражением процессов, происходивших в стране в определенный период времени. Данные издания – результат реакции общества на подавление свободы слова и инакомыслие, на искусственное ограничение круга чтения.Об экспонатах:Издание Владимира Высоцкого представляет собой самиздатовский сборник стихов, вышедший в свет в 1980-е годы. Так как книга появилась после смерти поэта, в предисловии напечатаны стихи Е. Евтушенко, В. Гафта, В. Солоухина, А. Вознесенского, М. Влади, посвященные памяти В. Высоцкого.Книга напечатана с помощью одной из первых советских ЭВМ.В состав экпонируемой на выставке книги Александра Солженицына вошли 10 из 18 миниатюр, соданных писателем в 1958-1963 годах и составивших сборник рассказов "Крохотки". В России в 1960-е годы официально их опубликовать не удалось, поэтому они распространялись в самиздате.Книга напечатана на пишущей машинке.Книга Аркадия и Бориса Стругацких "Далекая радуга" – это редчайший образец двойного самиздата 1970-х годов: страницы художественного произведения, набранные и напечатанные на принтере ЭВМ, были сфотографированы и отпечатаны на фотобумаге.Выставка будет работать по 29 октября 2018 г.