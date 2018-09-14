Блокировка определенных сигналов позволит медикам воздействовать на раковые клетки, не поддающиеся лучевой терапии. Ученые нашли новый метод борьбы с неизлечимой онкологией.

Блокировка определенных сигналов позволит медикамвоздействовать на раковые клетки, не поддающиеся лучевой терапии. Ученые нашлиновый метод борьбы с неизлечимой онкологией.Механизм,способствующий росту устойчивых к лучевой терапии раковых опухолей, обнаружилияпонские исследователи. Они выяснили, что на поверхности раковых клеток есть белокинтегрин. Он повышает их взаимодействие с внеклеточным матриксом, составляющимоснову соединительной ткани.Оказалось, что именно этот белок отвечает за связь клетки сопределенными молекулами, передает сигнал и запускает перемещение органелл вцитоплазме. В соответствии с этими сигналами происходит прикрепление клеток, азатем и их гибель.Исследователи блокировали эти сигналы. В результате органеллыне смогли переместиться из центра, а также уменьшилась способность раковыхклеток преодолевать клеточные защитные барьеры. Но главное достижение – активныеформы кислорода, которые стали выделять митохондрии, окисляли и убивализлокачественные клетки. Ученые убеждены, что в результате такой обработкизлокачественных образований повысится их чувствительность к лучевой терапии,пишет MedicalXpress.Как ранее писали Dni.Ru, ученые Университета штата Джорджия в США доказали: химические соединения, производимые организмом при ограничении калорий и отказа на некоторое время от пищи, снижают риск заболеть онкологией и оказывают омолаживающий эффект.Специалисты выяснили, как β-гидроксибутират (бета-гидроксимасляная кислота) влияет на процессы старения. Именно это соединение обеспечивает связь между ограничением калорий и замедлением увядания организма.