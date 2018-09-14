Блокировка определенных сигналов позволит медикам
воздействовать на раковые клетки, не поддающиеся лучевой терапии. Ученые нашли
новый метод борьбы с неизлечимой онкологией.
Блокировка определенных сигналов позволит медикам
воздействовать на раковые клетки, не поддающиеся лучевой терапии. Ученые нашли
новый метод борьбы с неизлечимой онкологией.
Механизм,
способствующий росту устойчивых к лучевой терапии раковых опухолей, обнаружили
японские исследователи. Они выяснили, что на поверхности раковых клеток есть белок
интегрин. Он повышает их взаимодействие с внеклеточным матриксом, составляющим
основу соединительной ткани.
Оказалось, что именно этот белок отвечает за связь клетки с
определенными молекулами, передает сигнал и запускает перемещение органелл в
цитоплазме. В соответствии с этими сигналами происходит прикрепление клеток, а
затем и их гибель.
Исследователи блокировали эти сигналы. В результате органеллы
не смогли переместиться из центра, а также уменьшилась способность раковых
клеток преодолевать клеточные защитные барьеры. Но главное достижение – активные
формы кислорода, которые стали выделять митохондрии, окисляли и убивали
злокачественные клетки. Ученые убеждены, что в результате такой обработки
злокачественных образований повысится их чувствительность к лучевой терапии,
пишет MedicalXpress.
Как ранее писали Dni.Ru, ученые Университета штата Джорджия в США доказали: химические соединения, производимые организмом при ограничении калорий и отказа на некоторое время от пищи, снижают риск заболеть онкологией и оказывают омолаживающий эффект.
Специалисты выяснили, как β-гидроксибутират (бета-гидроксимасляная кислота) влияет на процессы старения. Именно это соединение обеспечивает связь между ограничением калорий и замедлением увядания организма.