Сегодня Священный Синод РПЦ собрал внеочередное заседание, которое было посвящено ситуации вокруг Украины. В итоге было принято сенсационное решение: Московский Патриархат разрывает все дипломатические связи с Константинополем.

Сегодня Священный Синод РПЦ собрал внеочередное заседание, которое было посвящено ситуации вокруг Украины. В итоге было принято сенсационное решение: Московский Патриархат разрывает все "дипломатические" связи с Константинополем. Это и есть тот самый "жесткий ответ", который Патриарх Кирилл пообещал вслед за назначением Патриархом Варфоломеем своих епископов на Украине. Также на службах во всех храмах Московского Патриархата отныне мы не услышим ни упоминания Константинополя, ни его предстоятеля.О решении Священного Синода на брифинге сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион. Вместе с тем, по его словам, Русская Православная Церковь не разрывает каноническое общение с Константинополем.Как заявил ранее Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, действия Константинопольского Патриархата, который направил на Украину своих посланников — так называемых экзархов, по сути означает начало процесса по предоставлению Украинской церкви автокефалии, то есть независимости. В Москве расценивают подобные шаги как вторжение на свою каноническую территорию, что неминуемо приведет к церковному расколу. В РПЦ даже не исключают полного разрыва отношений с Константинополем."То, что сейчас происходит в связи с посылкой так называемых экзархов является зеркальным отражением того, что предпринимает Константинопольский патриарх в 20-х годах...Тогда патриарх Григорий Седьмой Константинопольский принимает решение послать в Москву так называемую комиссию. По просьбе неких православных. Естественно, что Русская Православная Церковь никаких просьб в адрес патриарха Григория VII не направляла. А, видимо, направляли раскольники-обновленцы", — заявил Патриарх Кирилл.В настоящее время на территории Украины действует признанная Православная церковь — в составе Московского Патриархата. Ей противостоят сразу несколько структур раскольников. Например, Украинская автокефальная православная церковь (как она себя называет) и Киевский патриархат. Они уже не первый год добиваются независимости. Однако после государственного переворота на Украине в 2014 году раскольникам начали активно помогать нынешние киевские власти. О поддержке процесса "раскола" уже не раз заявляли и представители властей США.Брифинг митрополита Илариона транслировали телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.