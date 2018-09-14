У России и США есть общий интерес в стабилизации мировых энергетических рынков, несмотря на конкуренцию. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.

У России и США есть общий интерес в стабилизации мировых энергетических рынков, несмотря на конкуренцию. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри."Мы признаем, что мы соперники, но именно благодаря этому мы сможем стать лучше", — приводит его слова ТАСС.По словам Перри, РФ и США могут стать партнерами по денуклеаризации Корейского полуострова. Обе страны, подчеркнул он, лидируют в использовании атома в гражданских целях. Вопросы сотрудничества в ядерной энергетике Перри планирует обсудить с главой Росатома Алексеем Лихачевым на встрече МАГАТЭ в Вене, которая состоится уже на следующей неделе.Перри также назвал неверной идею о том, что США выступают против "Северного потока-2" из-за того, что сами хотят экспортировать в Европу свой СПГ. В качестве примера проекта, поддерживаемого Вашингтоном, он привел Трансадриатический газопровод, по которому газ идет в Европу из Азербайджана через Турцию. Россия же должна уважать минские соглашения, подчеркнул министр.Он добавил, что санкции США против России всегда остаются на столе, хотя у стран "есть намерение говорить друг с другом". Вашингтон же, по его словам, беспокоит, что реализация СП-2 ограничит источники энергии для Европы, и рынок утратит конкурентоспособность.