Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, внезапно исчезли после скандального интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Телефоны мужчин отключены.

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает вотравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери вСолсбери, внезапно исчезли после скандального интервью главномуредактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Телефоны мужчинотключены.Об этом сообщила сама Симоньян в интервью BBC Newsnight. По ее словам, Петров и Боширов обещали, что скинут фотографии на фоне собора в Солсбери. Однако пока снимков главный редактор RT не дождалась.Симоньян рассказала, что пыталась связаться с "отравителями" Скрипалейпо номеру, с которого они ей звонили, однако он был недоступен. Онаподчеркнула, что перед записью интервью мужчины заявили, что это ихпервое и последнее интервью журналистам.Петров и Боширов, со слов главного редактора RT, согласились ответить на вопросы при одном условии: их не будут спрашивать про родственников, деловых партнеров, знакомых и одноклассников.Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипальи его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко отЛондона. На прошлой неделе власти Соединенного Королевства назвали подозреваемых в отравлении Скрипалей. ППо британской версии Лондона оба они являются сотрудниками Главногоразведывательного управления (ГРУ). В доказательство своей версии британскиеправоохранители опубликовали фотографии обвиняемых.Интервью с "отравителями" было продемонстрировано 13 сентября. Петров и Бошировзаявили, что в Главном разведывательном управлении не работают, а вСолсбери прибыли как туристы, чтобы посмотреть местный сбор со120-метровым шпилем. Однако на вопрос Симоньян о фотографиях на фоне культового здания мужчины отвечать не стали.В ответах Петрова и Боширова сразу же нашли массу несостыковок. К примеру, камеры видеонаблюдения не зафиксировали Петрова и Боширова у собора, зато они мелькали неподалеку от дома Скрипаля. Мужчины при этом не смогли дать четкий ответ на вопрос, были ли они рядом с местом жительства бывшего сотрудника ГРУ.