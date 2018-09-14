Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в
отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в
Солсбери, внезапно исчезли после скандального интервью главному
редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Телефоны мужчин
отключены.
Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в
отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в
Солсбери, внезапно исчезли после скандального интервью главному
редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Телефоны мужчин
отключены.
Об этом сообщила сама Симоньян в интервью BBC Newsnight. По ее словам, Петров и Боширов обещали, что скинут фотографии на фоне собора в Солсбери. Однако пока снимков главный редактор RT не дождалась.
Симоньян рассказала, что пыталась связаться с "отравителями" Скрипалей
по номеру, с которого они ей звонили, однако он был недоступен. Она
подчеркнула, что перед записью интервью мужчины заявили, что это их
первое и последнее интервью журналистам.
Петров и Боширов, со слов главного редактора RT, согласились ответить на вопросы при одном условии: их не будут спрашивать про родственников, деловых партнеров, знакомых и одноклассников.
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль
и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от
Лондона. На прошлой неделе власти Соединенного Королевства назвали подозреваемых в отравлении Скрипалей. П
По британской версии Лондона оба они являются сотрудниками Главного
разведывательного управления (ГРУ). В доказательство своей версии британские
правоохранители опубликовали фотографии обвиняемых.
Интервью с "отравителями" было продемонстрировано 13 сентября. Петров и Боширов
заявили, что в Главном разведывательном управлении не работают, а в
Солсбери прибыли как туристы, чтобы посмотреть местный сбор со
120-метровым шпилем. Однако на вопрос Симоньян о фотографиях на фоне культового здания мужчины отвечать не стали.
В ответах Петрова и Боширова сразу же нашли массу несостыковок. К примеру, камеры видеонаблюдения не зафиксировали Петрова и Боширова у собора, зато они мелькали неподалеку от дома Скрипаля. Мужчины при этом не смогли дать четкий ответ на вопрос, были ли они рядом с местом жительства бывшего сотрудника ГРУ.