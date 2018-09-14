Стас Пьеха неожиданно разоткровенничался с журналистами. Певец рассказал о проблемах с сыном и признался, что пока не научился быть хорошим отцом.

Стас Пьеха неожиданно разоткровенничался с журналистами.Певец рассказал о проблемах с сыном и признался, что пока не научился бытьхорошим отцом.Личная жизнь Стаса Пьехи до последнего времени оставаласьтайной за семью печатями. В частности, отом, что 38-летний известный певец был женат, поклонники узнали, когда парарешила развестись.В браке с моделью Наталией Горчаковой (топ-миссис Россия -2016) родился сын. Сейчас Пете уже 4 года. После развода родители мальчикасохранили дружеские отношения, но Стас все равно видит сына очень редко. Приэтом певец полностью обеспечивает сына и старается дать ему все, что хочетребенок."Он живет под Питером, я живу в Москве. Фактическисейчас пересекаемся раз в месяц. Надеюсь, что осенью они переедут в Москву,потому что есть дом, купленный мною для сына", – рассказал Стас изданию People Talk.Стас признается, что с появлением сына в его жизни все поменялось. "Моя жизнь изменилась очень сильно, у меня появилась какая-то новая ответственность, другой статус", сказал артист.В то же время, личная жизнь певца складывается успешно. Стаспризнался, что у него есть девушка. Однако имя избранницы он не назвал -пообещал раскрыть секрет чуть позже. Правда, сказал, что познакомился с любимойгод назад, на съемках клипа "Листы календаря".Пьеха вспомнил о своем детстве. По его словам, в возрастеПети он жаждал общения с родителями. Но ситуация к этому не располагала: отец жилв Литве, мама в Москве, а бабушка Эдита Станиславовна – знаменитая певица -постоянно гастролировала. Стас признается, что позже привык жить без родных ине особо хотел с ними общаться. Певец очень не хочет, чтобы подобноеповторилось в жизни его сына. Но пока что быть хорошим отцом Пьеха не научился.