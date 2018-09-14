Стас Пьеха неожиданно разоткровенничался с журналистами.
Певец рассказал о проблемах с сыном и признался, что пока не научился быть
хорошим отцом.
Стас Пьеха неожиданно разоткровенничался с журналистами.
Певец рассказал о проблемах с сыном и признался, что пока не научился быть
хорошим отцом.
Личная жизнь Стаса Пьехи до последнего времени оставалась
тайной за семью печатями. В частности, о
том, что 38-летний известный певец был женат, поклонники узнали, когда пара
решила развестись.
В браке с моделью Наталией Горчаковой (топ-миссис Россия -
2016) родился сын. Сейчас Пете уже 4 года. После развода родители мальчика
сохранили дружеские отношения, но Стас все равно видит сына очень редко. При
этом певец полностью обеспечивает сына и старается дать ему все, что хочет
ребенок.
"Он живет под Питером, я живу в Москве. Фактически
сейчас пересекаемся раз в месяц. Надеюсь, что осенью они переедут в Москву,
потому что есть дом, купленный мною для сына", – рассказал Стас изданию People Talk.
Стас признается, что с появлением сына в его жизни все поменялось. "Моя жизнь изменилась очень сильно, у меня появилась какая-то новая ответственность, другой статус", сказал артист.
В то же время, личная жизнь певца складывается успешно. Стас
признался, что у него есть девушка. Однако имя избранницы он не назвал -
пообещал раскрыть секрет чуть позже. Правда, сказал, что познакомился с любимой
год назад, на съемках клипа "Листы календаря".
Пьеха вспомнил о своем детстве. По его словам, в возрасте
Пети он жаждал общения с родителями. Но ситуация к этому не располагала: отец жил
в Литве, мама в Москве, а бабушка Эдита Станиславовна – знаменитая певица -
постоянно гастролировала. Стас признается, что позже привык жить без родных и
не особо хотел с ними общаться. Певец очень не хочет, чтобы подобное
повторилось в жизни его сына. Но пока что быть хорошим отцом Пьеха не научился.