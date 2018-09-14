Модная экзотическая процедура рыбьего педикюра
дорого обошлась туристке из Австралии. После посещения косметологов
на курорте в Таиланде женщина лишилась всех пальцев на правой ноге.
Модная экзотическая процедура "рыбьего педикюра"
дорого обошлась туристке из Австралии. После посещения "косметологов"
на курорте в Таиланде женщина лишилась всех пальцев на правой ноге.
Правой ноге австралийки не везло: еще в 2006 году она
наступила на стекло и из-за занесенной инфекции потеряла один палец. Однако 4
года спустя, отдыхая в Таиланде, Виктория все же решилась на экзотическую
спа-процедуру под названием "рыбий педикюр" – когда ноги опускают в
аквариум с мелкими рыбами, обгладывающими омертвевшую кожу.
Педикюр оказался радикальным. По возвращении в родной Перт
девушка почувствовала недомогание. После обследования ей поставили диагноз
остеомиелит. Причиной заражения стала грязная вода в аквариуме.
В 2012 году девушке ампутировали большой палец правой ноги.
Тем не менее, симптомы возвращались. За последующие пять лет Виктория потеряла
один за другим все пальцы на ноге.
И это не единичный случай. Не так давно похожую историю
рассказала жительница Нью-Йорка. У нее после "рыбьего педикюра" ногтевые
пластины перестали расти и начали отслаиваться от кожи.
Виктория решила предупредить всех об опасности подобных
экзотических процедур Девушка после последней ампутации завела Instagram, в
котором публикует фото изуродованной ноги, передает Mediadrumworld.
Ранее Dni.Ru писали о том, как обычный поход в обувной магазин едва не окончился трагически для 4-летней девочки. Она получила заражение крови и едва не лишилась ноги. Жительница города Эберфан в Уэльсе не придала значения, когда ее дочь Сиенна на прогулке занозила ногу. Позже мать повела девочку в обувной магазин за новыми ботинками, где они примерили несколько пар.
На следующий день на ноге девочки образовался огромный нарыв. Спасти ногу ребенка удалось лишь с помощью сильнодействующих антибиотиков.