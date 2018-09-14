Модная экзотическая процедура рыбьего педикюра дорого обошлась туристке из Австралии. После посещения косметологов на курорте в Таиланде женщина лишилась всех пальцев на правой ноге.

Модная экзотическая процедура "рыбьего педикюра"дорого обошлась туристке из Австралии. После посещения "косметологов"на курорте в Таиланде женщина лишилась всех пальцев на правой ноге.Правой ноге австралийки не везло: еще в 2006 году онанаступила на стекло и из-за занесенной инфекции потеряла один палец. Однако 4года спустя, отдыхая в Таиланде, Виктория все же решилась на экзотическуюспа-процедуру под названием "рыбий педикюр" – когда ноги опускают ваквариум с мелкими рыбами, обгладывающими омертвевшую кожу.Педикюр оказался радикальным. По возвращении в родной Пертдевушка почувствовала недомогание. После обследования ей поставили диагнозостеомиелит. Причиной заражения стала грязная вода в аквариуме.В 2012 году девушке ампутировали большой палец правой ноги.Тем не менее, симптомы возвращались. За последующие пять лет Виктория потерялаодин за другим все пальцы на ноге.И это не единичный случай. Не так давно похожую историюрассказала жительница Нью-Йорка. У нее после "рыбьего педикюра" ногтевыепластины перестали расти и начали отслаиваться от кожи.Виктория решила предупредить всех об опасности подобныхэкзотических процедур Девушка после последней ампутации завела Instagram, вкотором публикует фото изуродованной ноги, передает Mediadrumworld.Ранее Dni.Ru писали о том, как обычный поход в обувной магазин едва не окончился трагически для 4-летней девочки. Она получила заражение крови и едва не лишилась ноги. Жительница города Эберфан в Уэльсе не придала значения, когда ее дочь Сиенна на прогулке занозила ногу. Позже мать повела девочку в обувной магазин за новыми ботинками, где они примерили несколько пар.На следующий день на ноге девочки образовался огромный нарыв. Спасти ногу ребенка удалось лишь с помощью сильнодействующих антибиотиков.