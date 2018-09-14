Все предстоящие выходные общественный транспорт не будет ходить по улице Чайковского. Рабочие Владимирских коммунальных систем будут вести здесь аварийные работы на теплосетях. Перекопанным окажется участок - от пересечения с улицей Даргомыжского до пересечения с улицей Алябьева. В связи с этим троллейбусы 8 маршрута будут поворачивать не на Чайковского, а на улицу Балакирева.

Все предстоящие выходные общественный транспорт не будет ходить по улице Чайковского. Рабочие "Владимирских коммунальных систем" будут вести здесь аварийные работы на теплосетях. Перекопанным окажется участок - от пересечения с улицей Даргомыжского до пересечения с улицей Алябьева. В связи с этим троллейбусы 8 маршрута будут поворачивать не на Чайковского, а на улицу Балакирева. А все автобусы, маршруты которых пролегают по Чайковского, будут "ходить" через Военный городок - по улицам Красноармейская, 9-го января, МОПРа, Ново-Ямской переулок. Движение по Чайковского для всех видов транспорта закроют уже сегодня в 11 вечера, и откроют только в понедельник в 5 утра.