Синяки и шишки не отбили у Сами Насери влечения к русским
девушкам. Звезду фильма Такси снова застукали в компании российской
модели.
Синяки и шишки не отбили у Сами Насери влечения к русским
девушкам. Звезду фильма "Такси" снова застукали в компании российской
модели.
Парочка попала в объективы в элитном караоке-баре в центре
Москвы. Это явно была не деловая встреча и не дружеские посиделки – самый
известный таксист Франции и его спутница страстно целовались.
Сами Насери 57 лет, 13 из которых он состоит в браке. Что
совсем не мешает ему ухлестывать за русскими красавицами. Судя по всему,
неудачи только добавляют ему азарта – напомним, не так давно его попытка
познакомиться с девушкой окончилась дракой и больничной койкой, напоминает Рен ТВ.