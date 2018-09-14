Синяки и шишки не отбили у Сами Насери влечения к русским девушкам. Звезду фильма Такси снова застукали в компании российской модели.

Синяки и шишки не отбили у Сами Насери влечения к русскимдевушкам. Звезду фильма "Такси" снова застукали в компании российскоймодели.Парочка попала в объективы в элитном караоке-баре в центреМосквы. Это явно была не деловая встреча и не дружеские посиделки – самыйизвестный таксист Франции и его спутница страстно целовались.Сами Насери 57 лет, 13 из которых он состоит в браке. Чтосовсем не мешает ему ухлестывать за русскими красавицами. Судя по всему,неудачи только добавляют ему азарта – напомним, не так давно его попыткапознакомиться с девушкой окончилась дракой и больничной койкой, напоминает Рен ТВ.