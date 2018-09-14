Турция активно вооружает врагов России в Сирии. Операция против боевиков в провинции Идлиб может быть сорвана из-за военной помощи Стамбула сирийской оппозиции.

Турция активно вооружает врагов России в Сирии. Операция противбоевиков в провинции Идлиб может быть сорвана из-за военной помощи Стамбуласирийской оппозиции.За три дня до встречи Путина и Эрдогана выяснилось, чтотурецкий лидер приготовил Москве очередной неприятный сюрприз. Американскийжурнал Newsweek, который трудно заподозрить в предвзятости, утверждает, что Анкараподрывает планы Москвы и Тегерана, которые вместе с войсками Башара Асада готовятсяосуществить атаку в провинции Идлиб. Этот регион – последний форпост боевиков иразгромив их в Идлибе, можно будет считать территорию Сирии свободной от незаконныхвооруженных формирований.Источники журнала сообщили, что Анкара на днях организовалакрупные поставки оружия для сирийской оппозиции в Идлибе. Среди прочего, Турцияотправила боевикам, воюющим с сирийской армией, ракеты. Какие, правда, несообщается.На такой шаг турецкое правительство решило пойти послепровала попытки убедить Кремль и Тегеран не атаковать Идлиб. Примечательно, чтовсего неделю назад лидеры Турции, Ирана и России встречались, чтобы обсудилибудущее Сирии. На этой встрече особых разногласий не было – руководители трехстран согласились с тем, что Сирии необходим мир. Но все-таки турецкая сторонаосторожно выступила против атаки на Идлиб.Конечно, понять президента Эрдогана можно, ведь в случае масштабнойатаки на Идлиб, существует угроза гуманитарной катастрофы, из-за которой околомиллиона сирийцев отправятся через турецкую границу. Всего в Идлибе находитсяоколо трех миллионов человек, большинство из которых – мирные жители. БеженцыАнкаре сейчас абсолютно не нужны: страна переживает экономические трудности,которые ухудшаются дипломатическим спором с США.Но почему-то всякий раз на встрече с Владимиром Путиным турецкийлидер улыбается и говорит о наращивании сотрудничества, а спустя какое-то времяпринимает достаточно болезненные для России решения.Так уже было в ситуации с Крымом. Около года назад Эрдогансказал, как отрезал: Анкара никогда не признает полуостров российским. Причемсделал он это заявление на встрече с главой Украины Петром Порошенко.Но, стоит отметить, что мантра Эрдогана об "украинскомКрыме" прозвучала спустя несколько дней после встречи российского итурецкого президентов. Подводя итоги двухчасовых переговоров с глазу на глаз,Путин назвал Эрдогана другом, услышав аналогичное признание в ответ.Интересно, что года назад Путин летал в Анкару для того,чтобы, в том числе, обсудить и болезненный для Эрдогана вопрос – детали вводатурецких сил в ту самую сирийскую провинцию Идлиб. И российский президент далсвоему турецкому коллеге добро на эту операцию. Западная пресса писала, чтоЭрдоган принимал в своем президентском дворце "открывателя дверей всирийской войне".Получается, что Эрдоган получил карт-бланш от Путинафактически на интервенцию своих войск в Сирию и сразу же сделал очередное неприятноедля России заявление об украинском Крыме.Напомним, что отношения Москвы и Анкары прошли настоящееиспытание на прочность. Они серьезно испортились в ноябре 2015 года после того,как турецкие ВВС сбили российский самолет из группировки, выполняющей задачи поборьбе с террористами в Сирии. Турецкие власти тогда заявили, что Су-24 якобынарушил воздушное пространство страны.Страны обменялись резкими заявлениями, а Россия дажеперестала покупать турецкие помидоры. Но после долгих дипломатическихконсультаций и личной встречи лидеров двух стран в отношениях государствнаметилось потепление.