Турция активно вооружает врагов России в Сирии. Операция против
боевиков в провинции Идлиб может быть сорвана из-за военной помощи Стамбула
сирийской оппозиции.
Турция активно вооружает врагов России в Сирии. Операция против
боевиков в провинции Идлиб может быть сорвана из-за военной помощи Стамбула
сирийской оппозиции.
За три дня до встречи Путина и Эрдогана выяснилось, что
турецкий лидер приготовил Москве очередной неприятный сюрприз. Американский
журнал Newsweek, который трудно заподозрить в предвзятости, утверждает, что Анкара
подрывает планы Москвы и Тегерана, которые вместе с войсками Башара Асада готовятся
осуществить атаку в провинции Идлиб. Этот регион – последний форпост боевиков и
разгромив их в Идлибе, можно будет считать территорию Сирии свободной от незаконных
вооруженных формирований.
Источники журнала сообщили, что Анкара на днях организовала
крупные поставки оружия для сирийской оппозиции в Идлибе. Среди прочего, Турция
отправила боевикам, воюющим с сирийской армией, ракеты. Какие, правда, не
сообщается.
На такой шаг турецкое правительство решило пойти после
провала попытки убедить Кремль и Тегеран не атаковать Идлиб. Примечательно, что
всего неделю назад лидеры Турции, Ирана и России встречались, чтобы обсудили
будущее Сирии. На этой встрече особых разногласий не было – руководители трех
стран согласились с тем, что Сирии необходим мир. Но все-таки турецкая сторона
осторожно выступила против атаки на Идлиб.
Конечно, понять президента Эрдогана можно, ведь в случае масштабной
атаки на Идлиб, существует угроза гуманитарной катастрофы, из-за которой около
миллиона сирийцев отправятся через турецкую границу. Всего в Идлибе находится
около трех миллионов человек, большинство из которых – мирные жители. Беженцы
Анкаре сейчас абсолютно не нужны: страна переживает экономические трудности,
которые ухудшаются дипломатическим спором с США.
Но почему-то всякий раз на встрече с Владимиром Путиным турецкий
лидер улыбается и говорит о наращивании сотрудничества, а спустя какое-то время
принимает достаточно болезненные для России решения.
Так уже было в ситуации с Крымом. Около года назад Эрдоган
сказал, как отрезал: Анкара никогда не признает полуостров российским. Причем
сделал он это заявление на встрече с главой Украины Петром Порошенко.
Но, стоит отметить, что мантра Эрдогана об "украинском
Крыме" прозвучала спустя несколько дней после встречи российского и
турецкого президентов. Подводя итоги двухчасовых переговоров с глазу на глаз,
Путин назвал Эрдогана другом, услышав аналогичное признание в ответ.
Интересно, что года назад Путин летал в Анкару для того,
чтобы, в том числе, обсудить и болезненный для Эрдогана вопрос – детали ввода
турецких сил в ту самую сирийскую провинцию Идлиб. И российский президент дал
своему турецкому коллеге добро на эту операцию. Западная пресса писала, что
Эрдоган принимал в своем президентском дворце "открывателя дверей в
сирийской войне".
Получается, что Эрдоган получил карт-бланш от Путина
фактически на интервенцию своих войск в Сирию и сразу же сделал очередное неприятное
для России заявление об украинском Крыме.
Напомним, что отношения Москвы и Анкары прошли настоящее
испытание на прочность. Они серьезно испортились в ноябре 2015 года после того,
как турецкие ВВС сбили российский самолет из группировки, выполняющей задачи по
борьбе с террористами в Сирии. Турецкие власти тогда заявили, что Су-24 якобы
нарушил воздушное пространство страны.
Страны обменялись резкими заявлениями, а Россия даже
перестала покупать турецкие помидоры. Но после долгих дипломатических
консультаций и личной встречи лидеров двух стран в отношениях государств
наметилось потепление.