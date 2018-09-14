Из-за рубежа получают подпитку террористы в Идлибе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Именно с ее помощью они ведут боевые действия. Говорить о том, что в Идлибе, как в крепости, засели мирные люди, которые хотят перемирия, нельзя. Это неправда, подчеркнул Лавров.

Из-за рубежа получают подпитку террористы в Идлибе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Именно с ее помощью они ведут боевые действия. Говорить о том, что в Идлибе, как в крепости, засели мирные люди, которые хотят перемирия, нельзя. Это неправда, подчеркнул Лавров.По словам главы российской дипломатии, террористы в Идлибе полностью подмяли под себя умеренную сирийскую оппозицию и применяют излюбленную тактику, используют мирных граждан в качестве живого щита. При этом они постоянно пытаются наносить удары, как по сирийской армии, так и по российской авиабазе в Хмеймиме, подчеркнул Лавров на пленарном заседании Германо-российского форума в Берлине. То, что на Западе стараются выдать за начало наступления правительственных сил на Идлиб при российской воздушной поддержке, это недобросовестное представление фактов, добавил Лавров."Один раз беспилотник даже смог сбросить взрывчатые вещества (на российскую авиабазу в Хмеймиме), но с тех пор все беспилотники уничтожаются", — процитировал Сергея Лаврова "Интерфакс".Москва ежедневно предоставляет факты того, что в северо-западной сирийской провинции Идлиб "Белые каски" готовят провокацию с химическим оружием. Эта провинция не контролируется сейчас Дамаском. Москва и Дамаск реагируют на вылазки террористов из Идлиба.