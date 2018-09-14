Найдены новые следы от дрели в обшивке российского пилотируемого корабля Союз МС-09. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Найдены новые следы от дрели в обшивке российскогопилотируемого корабля "Союз МС-09". Об этом сообщил источник вракетно-космической отрасли.Прежде чем заделать дыру, космонавты провели фото– ивидеосъемку отверстия с помощью эндоскопа. Анализируя снимки, они обнаружилиновые следы от дрели."Тот, ктосверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнююнегерметичную защиту", – цитирует эксперта сетевое издание . Ондобавил, что следы есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экранепротивометеоритной защиты.Ранее была отвергнута версия об"астронавтах-диверсантах". 12 сентября сообщалось, что американцы могли нарочнопросверлить отверстие в "Союзе МС-09", чтобы побыстрее доставить наЗемлю одного из своих заболевших коллег.Напомним, что утечка воздуха на пристыкованном к МКС российском корабле"Союз" произошла 30 августа. Экипаж станции провел ремонт.Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации"Энергия" закончила работу по расследованию инцидента, материалы переданы в "Роскосмос", передает ТАСС. Гендиректоргоскорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что ситуация с расследованием причиноказалась сложнее, чем предполагалось, и в работе участвуют"компетентные органы".