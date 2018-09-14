Найдены новые следы от дрели в обшивке российского
пилотируемого корабля Союз МС-09. Об этом сообщил источник в
ракетно-космической отрасли.
Найдены новые следы от дрели в обшивке российского
пилотируемого корабля "Союз МС-09". Об этом сообщил источник в
ракетно-космической отрасли.
Прежде чем заделать дыру, космонавты провели фото– и
видеосъемку отверстия с помощью эндоскопа. Анализируя снимки, они обнаружили
новые следы от дрели.
"Тот, кто
сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю
негерметичную защиту", – цитирует эксперта сетевое издание . Он
добавил, что следы есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране
противометеоритной защиты.
Ранее была отвергнута версия об
"астронавтах-диверсантах". 12 сентября сообщалось, что американцы могли нарочно
просверлить отверстие в "Союзе МС-09", чтобы побыстрее доставить на
Землю одного из своих заболевших коллег.
Напомним, что утечка воздуха на пристыкованном к МКС российском корабле
"Союз" произошла 30 августа. Экипаж станции провел ремонт.
Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации
"Энергия" закончила работу по расследованию инцидента, материалы переданы в "Роскосмос", передает ТАСС. Гендиректор
госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что ситуация с расследованием причин
оказалась сложнее, чем предполагалось, и в работе участвуют
"компетентные органы".