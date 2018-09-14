Опрос проводился на сайте «Аиф-Владимир»

Опрос проводился на сайте «Аиф-Владимир»Редакция сайта «Аргументы и факты - Владимир» провела читателей, касающийся проведения второго тура выборов губернатора Владимирской области.Опрос проводился на сайте «Аиф-Владимир» (vlad.aif.ru) в течение суток с 12 по 13 сентября. В опросе принял участие 891 пользователь сайта.Интернет-пользователям предлагалось ответить на вопрос: «За кого вы отдадите голос во втором туре выборов губернатора?». 69% опрошенных назвали Светлану Орлову, 24% — Владимира Сипягина, 7% опрошенных ответили, что не пойдут на выборы.