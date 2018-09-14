В ближайшие дни над европейским континентом будут чередоваться солнечные, погожие дни с непродолжительными периодами ненастья.

В ближайшие дни над европейским континентом будут чередоваться солнечные, погожие дни с непродолжительными периодами ненастья.Согласно прогнозу синоптиков, в Москве в субботу ожидается переменная облачность, осадков не будет, а уже в воскресенье пройдут дожди, на севере области местами сильные, не исключены грозы. Температура воздуха днем в субботу около +20, в воскресенье не выше +17, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Санкт-Петербурге будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, в ночь с субботы на воскресенье местами сильные, температура в дневные часы +16, +18.В Вологде с субботу будет солнечно +17, +19, в воскресенье сильный дождь и не выше +14.В Курске в субботу без осадков, +25,+27, в воскресенье облачно, пройдут дожди, похолодает до +20, +22.В Самаре антициклон удержит сухую солнечную теплую погоду, температура днем +23, +26.В Предуралье погода будет солнечной, тихой и сухой. В Ижевске и в Перми +16,+19, в Уфе +21, +23, в Оренбурге +27, +29.На юге России ожидает неустойчивая погода, в послеполуденное время пройдут ливневые дожди, прогремят грозы. Так, в Ростове-на-Дону дожди, грозы, в воскресенье сильные, днем в субботу около +25, в воскресенье +19, +22. В Астрахани +25, +28, кратковременные дожди. В Ставрополе без существенных осадков, +24, +27.На Южном Урале в антициклоне без осадков и прохладно, в Екатеринбурге и Челябинске +14, +17.Северный ветер принесет в Центральную Сибирь холодные воздушные массы. В Тюмени около +15, без существенных осадков, в Омске не выше +12, возможен небольшой дождь, В Новокузнецке днем около +10, дождь, порывистый северный ветер.В Прибайкалье погода наладится. В Иркутске и Улан-Удэ +15, +18, без осадков. В Чите +13, +15, возможен небольшой дождь.На юге Дальнего Востока, в зоне влияний обширного циклона, будет преобладать облачная дождливая погода, в Приморье возможны кратковременные послеполуденные дожди. В Хабаровске +19, +22, временами небольшой дождь, В Благовещенске +13, +15, в субботу дождь, в воскресенье без осадков. Во Владивостоке около +20, без существенных осадков.