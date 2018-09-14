В помещение ювелирного магазина вошел неизвестный, похитил золотые изделия и скрылся....

«Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Царицыно задержали 36-летнего приезжего, подозреваемого в совершении грабежа в ювелирном магазине», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Царицыно поступило сообщение о грабеже. По словам управляющей одного из ювелирных магазинов, расположенных на Луганской улице, в помещение вошел неизвестный, похитил золотые ювелирные изделия и скрылся.При проверке прилегающей территории сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Царицыно на улице Веселой по приметам задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний приезжий, у которого обнаружено и изъято похищенное.Как установили сотрудники полиции, злоумышленник под видом покупателя зашел в торговый зал и попросил показать ему ювелирные изделия. Выбрав подходящий момент, мужчина схватил с прилавка украшения и скрылся.Отделением дознания ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22