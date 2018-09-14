Мария посетила один
из показов Недели моды. Знаменитая теннисистка появилась на публике в платье,
невыгодно скрывающим фигуру.
Мария посетила один
из показов Недели моды. Знаменитая теннисистка появилась на публике в платье,
невыгодно скрывающим фигуру.
Шарапова известна не только профессиональными, но и великолепными внешними данными. Длинноногая
красавица имеет стройную, подтянутую фигуру. Однако на сей раз Мария ошиблась с
выбором наряда.
Черно-белое платье с геометрическим рисунком превратило фигуру теннисистки
в прямоугольник безо всяких изгибов и намека на талию. Судя
по всему, звезда спорта настолько занята своей карьерой и личной жизнью (она
встречается с британским миллионером Александром Гликсом – прим. ред.), что на выходы
в свет у нее совсем не остается времени. Подобных тусовок у девушки нет.
Мария разместила снимок с Недели моды на
своей странице в Instagram. "Спасибо за
это красивое платье… Что еще более важно, спасибо вам за волнующий,
волшебный вечер. Центральный парк, под вечерним туманом... вечный
романтизм", – подписала фото Шарапова.
Критика пользователей соцсети не
заставила себя долго ждать. "Маша, я
тебя люблю и уважаю.... Поменяй стилиста", "Пошловатый узор на платье", "Не
узнаю Марию", "Позаботьтесь о своей красоте", – написали фолловеры. Однако
преданные поклонники отметили, что русская красавица прекрасна в любом виде.