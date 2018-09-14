Мария посетила один из показов Недели моды. Знаменитая теннисистка появилась на публике в платье, невыгодно скрывающим фигуру.

Мария посетила одиниз показов Недели моды. Знаменитая теннисистка появилась на публике в платье,невыгодно скрывающим фигуру.Шарапова известна не только профессиональными, но и великолепными внешними данными. Длинноногаякрасавица имеет стройную, подтянутую фигуру. Однако на сей раз Мария ошиблась свыбором наряда.Черно-белое платье с геометрическим рисунком превратило фигуру теннисисткив прямоугольник безо всяких изгибов и намека на талию. Судяпо всему, звезда спорта настолько занята своей карьерой и личной жизнью (онавстречается с британским миллионером Александром Гликсом – прим. ред.), что на выходыв свет у нее совсем не остается времени. Подобных тусовок у девушки нет.Мария разместила снимок с Недели моды насвоей странице в Instagram. "Спасибо заэто красивое платье… Что еще более важно, спасибо вам за волнующий,волшебный вечер. Центральный парк, под вечерним туманом... вечныйромантизм", – подписала фото Шарапова.Критика пользователей соцсети незаставила себя долго ждать. "Маша, ятебя люблю и уважаю.... Поменяй стилиста", "Пошловатый узор на платье", "Неузнаю Марию", "Позаботьтесь о своей красоте", – написали фолловеры. Однакопреданные поклонники отметили, что русская красавица прекрасна в любом виде.