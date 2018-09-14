Петр Порошенко продолжает мечтать о Крыме. В следующем году
он планирует встретиться там с
европейскими политиками и бизнесменами.
Петр Порошенко продолжает мечтать о Крыме. В следующем году
он планирует встретиться там с
европейскими политиками и бизнесменами.
Президент Украины грезит о возвращении Крыма. На 15-ой
ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве Порошенко пообещал,
что 16-ая встреча пройдет уже в Крыму.
Лидер Незалежной в очередной раз пожаловался на российскую
агрессию, в условиях которой приходится жить Украине. Порошенко выразил
надежду, что силы НАТО помогут ему. "У меня как у президента и у Украины нет никаких
сомнений в способности альянса победить этот кризис и выйти из него более
сильными", – приводит слова Порошенко.
Форум "Ялтинской европейской стратегии", на
котором политики и предприниматели обсуждают
развитие Украины и ее сотрудничество с другими странами, проводится ежегодно с
2004 года. В украинский период Крыма конференция проводилась в Ливадийском
дворце, после воссоединения Крыма с Россией ее перенесли в Киев, оставив в названии
"Ялтинская".
За последние четыре года какими только способами Украина не
планировала вернуть себе Крым. Несколько месяцев назад появилась информация,
что боевые украинские водолазы готовят атаку на Крым. Цель – устроить на
территории республики диверсии, а в перспективе – вернуть ее в лоно Незалежной.
Между тем в России серьезно относятся к угрозам военного и
диверсионного направлений в отношении Крыма. В июле 2018 года факт их существования
признал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. На совещании в
Севастополе он заявил, что важнейшие объекты в Крыму недостаточно защищены от
террористов.