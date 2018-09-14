Петр Порошенко продолжает мечтать о Крыме. В следующем году он планирует встретиться там с европейскими политиками и бизнесменами.

Петр Порошенко продолжает мечтать о Крыме. В следующем годуон планирует встретиться там севропейскими политиками и бизнесменами.Президент Украины грезит о возвращении Крыма. На 15-ойежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве Порошенко пообещал,что 16-ая встреча пройдет уже в Крыму.Лидер Незалежной в очередной раз пожаловался на российскуюагрессию, в условиях которой приходится жить Украине. Порошенко выразилнадежду, что силы НАТО помогут ему. "У меня как у президента и у Украины нет никакихсомнений в способности альянса победить этот кризис и выйти из него болеесильными", – приводит слова Порошенко.Форум "Ялтинской европейской стратегии", накотором политики и предприниматели обсуждаютразвитие Украины и ее сотрудничество с другими странами, проводится ежегодно с2004 года. В украинский период Крыма конференция проводилась в Ливадийскомдворце, после воссоединения Крыма с Россией ее перенесли в Киев, оставив в названии"Ялтинская".За последние четыре года какими только способами Украина непланировала вернуть себе Крым. Несколько месяцев назад появилась информация,что боевые украинские водолазы готовят атаку на Крым. Цель – устроить натерритории республики диверсии, а в перспективе – вернуть ее в лоно Незалежной.Между тем в России серьезно относятся к угрозам военного идиверсионного направлений в отношении Крыма. В июле 2018 года факт их существованияпризнал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. На совещании вСевастополе он заявил, что важнейшие объекты в Крыму недостаточно защищены оттеррористов.