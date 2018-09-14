Актер Валерий Магдьяш, известный российскому зрителю по роли
молчаливого Джамшута в ситкоме Наша Раша, оказался на улице без средств к
существованию. Мужчину приютила сердобольная женщина.
Актер Валерий Магдьяш, известный российскому зрителю по роли
молчаливого Джамшута в ситкоме "Наша Раша", оказался на улице без средств к
существованию. Мужчину приютила сердобольная женщина.
"Я хорошо жил в Москве, – начал свой рассказ Магдьяш. - У меня была однокомнатная
квартира. Получил роль молчаливого Джамшута, который перевернул и наполнил мою
жизнь. Был очень доволен. За съемочный день получал одну тысячу долларов.
Работал в проекте год. Однажды решил собрать все сбережения, продать квартиру.
Собрал все в баул, пошел в банк, чтобы положить все в ячейку, а потом купить
себе двухкомнатную квартиру побольше".
По пути в банк на звезду напали неизвестные. Валерия ударили
железный трубой по голове, отобрали сумку с миллионами на покупку жилья и документы. После больницы Магдьяш скитался по улицам, он превратился
в бомжа.
"Никому не рассказывал об этом. Но сейчас – один раз и
на всю страну расскажу. Я поехал на КавМинВоды, оказался на вокзале. Приходили
ночью охранники, полицейские, приносили мне бутерброды, горячий чай", – поведал
актер.
Валерия нашла женщина, которая приехала в Минеральные воды
на несколько дней. "Вот тогда на скамейке спал, и Татьяна увидела меня спящим и
сфотографировала", – сообщил Магдьяш. Этот снимок она показала знакомым в Москве,
которые узнали в бездомном звезду юмористической программы.
Женщина забрала артиста к себе
домой, где он сейчас и проживает. "Я решила ему помочь, пригласила жить в
Анапу, у нас солнышко, воздух", – сообщила Татьяна в студии программы "Прямой
эфир" телеканала "Россия 1".
В благодарность за спасение Валерий сделал спасительнице
небольшой ремонт. Примечательно, что Магдьяш не сказал никому о своей беде. Он
привык рассчитывать только на себя.