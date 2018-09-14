Актер Валерий Магдьяш, известный российскому зрителю по роли молчаливого Джамшута в ситкоме Наша Раша, оказался на улице без средств к существованию. Мужчину приютила сердобольная женщина.

Актер Валерий Магдьяш, известный российскому зрителю по ролимолчаливого Джамшута в ситкоме "Наша Раша", оказался на улице без средств ксуществованию. Мужчину приютила сердобольная женщина."Я хорошо жил в Москве, – начал свой рассказ Магдьяш. - У меня была однокомнатнаяквартира. Получил роль молчаливого Джамшута, который перевернул и наполнил моюжизнь. Был очень доволен. За съемочный день получал одну тысячу долларов.Работал в проекте год. Однажды решил собрать все сбережения, продать квартиру.Собрал все в баул, пошел в банк, чтобы положить все в ячейку, а потом купитьсебе двухкомнатную квартиру побольше".По пути в банк на звезду напали неизвестные. Валерия ударилижелезный трубой по голове, отобрали сумку с миллионами на покупку жилья и документы. После больницы Магдьяш скитался по улицам, он превратилсяв бомжа."Никому не рассказывал об этом. Но сейчас – один раз ина всю страну расскажу. Я поехал на КавМинВоды, оказался на вокзале. Приходилиночью охранники, полицейские, приносили мне бутерброды, горячий чай", – поведалактер.Валерия нашла женщина, которая приехала в Минеральные водына несколько дней. "Вот тогда на скамейке спал, и Татьяна увидела меня спящим исфотографировала", – сообщил Магдьяш. Этот снимок она показала знакомым в Москве,которые узнали в бездомном звезду юмористической программы.Женщина забрала артиста к себедомой, где он сейчас и проживает. "Я решила ему помочь, пригласила жить вАнапу, у нас солнышко, воздух", – сообщила Татьяна в студии программы "Прямойэфир" телеканала "Россия 1".В благодарность за спасение Валерий сделал спасительниценебольшой ремонт. Примечательно, что Магдьяш не сказал никому о своей беде. Онпривык рассчитывать только на себя.