Рубль отыгрывает позиции у доллара и евро на полях Московской биржи. На 19 часов за доллар давали 68 рублей 1 копейку, а за евро - 79 рублей 24 копейки. Рубль стал укрепляться после первого с декабря 2014 года повышения ключевой ставки Центробанка. Ставка была повышена 14 сентября на 0,25 процента.

Рубль отыгрывает позиции у доллара и евро на полях Московской биржи. На 19 часов за доллар давали 68 рублей 1 копейку, а за евро — 79 рублей 24 копейки. Рубль стал укрепляться после первого с декабря 2014 года повышения ключевой ставки Центробанка. Ставка была повышена 14 сентября на 0,25 процента. В результате рубль за день отыграл 23,75 копейки у доллара и 53,25 копейки у единой европейской валюты.Теперь базовая ставка Банка России составляет 7,5 процента. Повышение ставки главный российский банковский регулятор объяснил изменением внешних условий.При этом Центробанк прогнозирует по итогам 2019 года инфляцию на уровне 5-5,5 процента, а к 2020 году этот показатель должен вернуться к 4 процентам. Банк России отказался от покупок валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. При этом отмечается, что отложенные покупки могут быть осуществлены в 2019 и последующих годах.Ранее Банк России выполнил пять последовательных снижений ставки с сентября 2017 по март 2018 года. Теперь ситуация вернулась в состояние до 23 марта, когда ставка была понижена до 7,25 процента.