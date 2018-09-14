Рубль отыгрывает позиции у доллара и евро на полях Московской биржи. На 19 часов за доллар давали 68 рублей 1 копейку, а за евро - 79 рублей 24 копейки. Рубль стал укрепляться после первого с декабря 2014 года повышения ключевой ставки Центробанка. Ставка была повышена 14 сентября на 0,25 процента.
Рубль отыгрывает позиции у доллара и евро на полях Московской биржи. На 19 часов за доллар давали 68 рублей 1 копейку, а за евро — 79 рублей 24 копейки. Рубль стал укрепляться после первого с декабря 2014 года повышения ключевой ставки Центробанка. Ставка была повышена 14 сентября на 0,25 процента. В результате рубль за день отыграл 23,75 копейки у доллара и 53,25 копейки у единой европейской валюты.
Теперь базовая ставка Банка России составляет 7,5 процента. Повышение ставки главный российский банковский регулятор объяснил изменением внешних условий.
При этом Центробанк прогнозирует по итогам 2019 года инфляцию на уровне 5-5,5 процента, а к 2020 году этот показатель должен вернуться к 4 процентам. Банк России отказался от покупок валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. При этом отмечается, что отложенные покупки могут быть осуществлены в 2019 и последующих годах.
Ранее Банк России выполнил пять последовательных снижений ставки с сентября 2017 по март 2018 года. Теперь ситуация вернулась в состояние до 23 марта, когда ставка была понижена до 7,25 процента.