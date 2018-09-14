Прием осуществлялся по вопросам дорожно-патрульной службы, исполнения административного законодательства, регистрационной работы и учета транспортных средств...

За 8 месяцев 2018 года в зале приема населения Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве принято более 30 тысяч человек.Система предоставления государственных услуг развивается и оптимизируется с каждым днем, чтобы обеспечить наиболее комфортные условия участия граждан в этом процессе с точки зрения затрат их сил и времени. Стремительный рост автопарка столицы требует от Госавтоинспекции Москвы постоянного совершенствования организации приема населения. В этих целях в здании Управления ГИБДД Москвы уже два года функционирует зал по оказанию услуг гражданам, оборудованный по последнему слову техники.Только за 8 месяцев 2018 года в зале приема населения Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве принято более 30 тысяч человек.Прием осуществлялся по вопросам дорожно-патрульной службы, исполнения административного законодательства, регистрационной работы и учета транспортных средств, дорожной инспекции и контроля за организацией дорожного движения, розыска транспортных средств и взаимодействия с правоохранительными органами, экзаменационной работы, выдачи и обмена водительских удостоверений, возврата ошибочно уплаченных денежных средств за административные штрафы или пошлины по государственным услугам, а также иным вопросам, связанным с деятельностью ГИБДД. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства граждан, прибывающих на прием с детьми, организован детский уголок.Залы для посетителей отделены от служебных помещений прозрачными материалами, что, несомненно, создает условия открытости и публичности.Прием граждан осуществляется в рабочие дни (с понедельника по четверг с 9 часов до 18 часов, по пятницам с 9 часов до 16 часов 45 минут) по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 1.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81