В ближайшее время президент РФ Владимир Путин не будет встречаться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ближайшее время президент РФ Владимир Путин не будет встречаться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Однако российский президент встретится в понедельник со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча пройдет в Сочи. С Эрдоганом Путин планирует обсудить ситуацию в сирийском Идлибе, рассказал Песков. Предыдущая встреча российского и турецкого лидеров прошла 7 сентября в рамках трехстороннего саммита Россия-Иран-Турция в Тегеране.Между тем, сирийскую тему Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности. Поднимались также темы международных контактов президента во время Восточного экономического форума и актуальные вопросы внутрироссийской повестки дня.