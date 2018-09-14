Люди, которые не интересуются книгами, совершают преступление, говорил великий Рэй Брэдбери.
В наше время появилось огромное количество литературы на любой вкус и
для всех возрастов, которую к тому же можно купить со скидкой по промокодам. Само чтение при этом вновь стало приобретать массовую
популярность. В чем же его польза?
Люди, которые не интересуются книгами, совершают преступление, говорил великий Рэй Брэдбери.
В наше время появилось огромное количество литературы на любой вкус и
для всех возрастов, которую к тому же можно купить со скидкой по . Само чтение при этом вновь стало приобретать массовую
популярность. В чем же его польза?
Книга – это кладезь разнообразных знаний. Проводя с ней время человек
серьезно расширяет свой кругозор. Мы начинаем лучше понимать мир, людей
и события. В каждом из жанров можно найти что-то полезное для себя.
Еще
одно положительное свойство чтения – развитие воображения. Читая, мы
заполняем наше восприятие тем, о чем пишет автор, визуализируем
написанное в книге. Это оказывает непосредственное влияние на уровень
креативности, развивает нестандартное мышление.
Книги
также улучшают наши коммуникативные способности. Регулярно читающий
человек грамотен и обладает хорошо прокаченными речевыми навыками,
благодаря чему четко и доступно излагает собственные мысли. Не менее
веская причина взять в руки книгу состоит в том, что оно делает нас
умнее, заставляет думать, анализировать и сопоставлять факты.
И, наконец, чтение развивает память. В художественных произведениях необходимо следить за сюжетной линией книги, помнить о произошедшем в прошлых главах. Чем чаще используется память, тем больше она прокачивается.
Расширить кругозор, развивать воображение, коммуникативные навыки, ум и память помогут для книжных магазинов, которые можно найти в специальном разделе на Dni.Ru. Book24, "ЛитРес", Манн, Иванов и Фербер, "Умница" – во всех этих магазинах можно приобрести качественную литературу и развивающие пособия со скидкой.
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