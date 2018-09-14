Люди, которые не интересуются книгами, совершают преступление, говорил великий Рэй Брэдбери. В наше время появилось огромное количество литературы на любой вкус и для всех возрастов, которую к тому же можно купить со скидкой по промокодам. Само чтение при этом вновь стало приобретать массовую популярность. В чем же его польза?

Люди, которые не интересуются книгами, совершают преступление, говорил великий Рэй Брэдбери.В наше время появилось огромное количество литературы на любой вкус идля всех возрастов, которую к тому же можно купить со скидкой по . Само чтение при этом вновь стало приобретать массовуюпопулярность. В чем же его польза?Книга – это кладезь разнообразных знаний. Проводя с ней время человексерьезно расширяет свой кругозор. Мы начинаем лучше понимать мир, людейи события. В каждом из жанров можно найти что-то полезное для себя.Ещеодно положительное свойство чтения – развитие воображения. Читая, мызаполняем наше восприятие тем, о чем пишет автор, визуализируемнаписанное в книге. Это оказывает непосредственное влияние на уровенькреативности, развивает нестандартное мышление.Книгитакже улучшают наши коммуникативные способности. Регулярно читающийчеловек грамотен и обладает хорошо прокаченными речевыми навыками,благодаря чему четко и доступно излагает собственные мысли. Не менеевеская причина взять в руки книгу состоит в том, что оно делает насумнее, заставляет думать, анализировать и сопоставлять факты.И, наконец, чтение развивает память. В художественных произведениях необходимо следить за сюжетной линией книги, помнить о произошедшем в прошлых главах. Чем чаще используется память, тем больше она прокачивается.Расширить кругозор, развивать воображение, коммуникативные навыки, ум и память помогут для книжных магазинов, которые можно найти в специальном разделе на Dni.Ru. Book24, "ЛитРес", Манн, Иванов и Фербер, "Умница" – во всех этих магазинах можно приобрести качественную литературу и развивающие пособия со скидкой.Начнем по порядку. Book24 – официальный интернет-магазин издательств ЭКСМО, МИФ, Вентана-Граф, Дрофа и АСТ. По специальному промокодуможно получить шикарную скидку в 25% на книги именинников месяца.Выбрать есть из чего даже самому искушенному книголюбу: винтернет-магазине более 50 тысяч наименований продукции.Большоевнимание уделено сервису. Совершая покупку в Book24, всегда можнорассчитывать на быструю и недорогую доставку, качественную упаковку и,конечно же, оперативную помощь сотрудников магазина.Скидку по промокоду – 10% на первый заказ – дарит и крупнейший магазин электронных книг "ЛитРес". Ежемесячная аудитория его сервисов – более 12,5 миллиона человек. Компания разработала 25 приложений для чтения и прослушивания электронных книг, в том числе "ЛитРес: Читай!" и "ЛитРес: Слушай!" для мобильных платформ под управлением операционных систем iOS, Android, Windows Phone 8.Статьумнее и креативнее можно и вместе с издательством деловой литературыМанн, Иванов и Фербер. На сайте интернет-магазина – настоящая кладезьпрекрасных книг, которые приносят пользу и радость любому читателю.Главный принцип работы Манн, Иванов и Фербер – человек, читая книгу,меняется к лучшему сам, а затем меняет окружающий его мир. В связи сначалом учебного продавец дает скидку по в размере 15% на все тетради серии Kumon.Скидкамирадует своих клиентов и интернет-магазин методик раннего развития"Умница". Курсы по иностранным языкам, по развитию речи, мышления исоциализации – все это можно купить с дисконтом 10% по промокоду. Продукция интернет-магазина разделена на возрастные категории – от 0 до двух лет, от года до двух, от двух до трех и старше.