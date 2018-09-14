Здоровье Евгения Петросяна сильно подорвано. На состоянии
юмориста сказались шумиха и скандалы вокруг его развода с Еленой Степаненко.
Здоровье Евгения Петросяна сильно подорвано. На состоянии
юмориста сказались шумиха и скандалы вокруг его развода с Еленой Степаненко.
Процесс раздела имущества между Евгением Петросяном и Еленой
Степаненко, наконец, сдвинулся с мертвой точки. Юмористу удалось попасть в
квартиру, и приставы произвели опись имущества, сообщил адвокат артиста.
Квартира принадлежит Евгению Вагановичу, он в ней прописан.
Однако Степаненко уехала на гастроли, повесив на дверь замок – так что начать
опись имущества было невозможно. В итоге Петросян отрыл квартиру собственным
ключом в присутствии свидетелей, сообщил представитель артиста Сергей Жорин.
"Я лично рад, что процедура началась, а значит, лед
тронулся. Елена Степаненко не захотела присутствовать при этом, хотя была
оповещена. Собственно, после описи начнется оценка имущества супругов и
объектов недвижимости – потому что сумма в 1,5 миллиарда рублей, о которой все
говорят, взята с потолка", – приводит слова юриста издание News.ru.
Браку Евгения Петросяна и Елены Степаненко 30 лет, однако 15
из них супруги живут раздельно. Недавно было объявлено о решении артиста подать
на развод, некоторые называют причиной такого шага юмориста отношения с его
29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. С этого момента начался шумный раздел
имущества супругов.
Адвокат Жорин отмечает, что стрессы, связанные с бракоразводным
процессом, серьезно подорвали здоровье Петросяна. Сообщения о том, что
Степаненко решила сократить свои требования к артисту до 50% имущества, юриста
удивляют. По его сведениям, аппетиты Степаненко только растут. Однако получить больше, чем положено по
закону, Степаненко сможет лишь в трех случаях: если Петросян сам решит отдать
ей большую часть, в случае вынесения незаконного судебного решения или если с
артистом что-то случится. Юрист подозревает, что Елена Григорьевна рассчитывает
именно на третий вариант.