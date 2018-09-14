Здоровье Евгения Петросяна сильно подорвано. На состоянии юмориста сказались шумиха и скандалы вокруг его развода с Еленой Степаненко.

Здоровье Евгения Петросяна сильно подорвано. На состоянииюмориста сказались шумиха и скандалы вокруг его развода с Еленой Степаненко.Процесс раздела имущества между Евгением Петросяном и ЕленойСтепаненко, наконец, сдвинулся с мертвой точки. Юмористу удалось попасть вквартиру, и приставы произвели опись имущества, сообщил адвокат артиста.Квартира принадлежит Евгению Вагановичу, он в ней прописан.Однако Степаненко уехала на гастроли, повесив на дверь замок – так что начатьопись имущества было невозможно. В итоге Петросян отрыл квартиру собственнымключом в присутствии свидетелей, сообщил представитель артиста Сергей Жорин."Я лично рад, что процедура началась, а значит, ледтронулся. Елена Степаненко не захотела присутствовать при этом, хотя былаоповещена. Собственно, после описи начнется оценка имущества супругов иобъектов недвижимости – потому что сумма в 1,5 миллиарда рублей, о которой всеговорят, взята с потолка", – приводит слова юриста издание News.ru.Браку Евгения Петросяна и Елены Степаненко 30 лет, однако 15из них супруги живут раздельно. Недавно было объявлено о решении артиста податьна развод, некоторые называют причиной такого шага юмориста отношения с его29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. С этого момента начался шумный разделимущества супругов.Адвокат Жорин отмечает, что стрессы, связанные с бракоразводнымпроцессом, серьезно подорвали здоровье Петросяна. Сообщения о том, чтоСтепаненко решила сократить свои требования к артисту до 50% имущества, юристаудивляют. По его сведениям, аппетиты Степаненко только растут. Однако получить больше, чем положено позакону, Степаненко сможет лишь в трех случаях: если Петросян сам решит отдатьей большую часть, в случае вынесения незаконного судебного решения или если сартистом что-то случится. Юрист подозревает, что Елена Григорьевна рассчитываетименно на третий вариант.