В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю снизился на 82 копейки по отношению к прошлым торгам и составил 78 рублей 95 копеек. Курс доллара к российской валюте снизился на 65 копеек и составил 67 рублей 6 копеек.

В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю снизился на 82 копейки по отношению к прошлым торгам и составил 78 рублей 95 копеек. Курс доллара к российской валюте снизился на 65 копеек и составил 67 рублей 6 копеек.Как передает ТАСС, Банк России станет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики, а также внешние риски.По мнению руководителя дилингового центра Металлинвестбанка Сергея Романчука, как передает РИА Новости, рубль укрепился из-за эмбарго на покупку валюты для министерства финансов России до конца 2018 года. По мнению эксперта, это снижает на рынке спрос на валюту и может толкнуть рубль на отметку в 65.Оценивая повышение ключевой ставки ЦБ, он отметил, что пока это выразилось лишь в некотором росте доходности коротких ОФЗ.Романчук считает, что стоит дождаться пресс-конференции главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, но отмечает, что у ЦБ есть целый набор инструментов для обеспечения финансовой стабильности на валютном рынке помимо повышения ставки.