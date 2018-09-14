Генеральная уборка страны пройдёт в эту субботу. Её проводят общественники, активные граждане, студенты. Владимир не останется в стороне.

"Генеральная уборка страны" пройдёт в эту субботу. Её проводят общественники, активные граждане, студенты. Владимир не останется в стороне. Убирать будут пляж и зеленую зону вокруг озера Семязино. Общественники там уже проводили весенний субботник, но по берегам вновь начал появляться мусор. Члены "Народного фронта" считают, что его оставляют несознательные отдыхающие и садоводы. Начало субботника - в 11.00. Неравнодушных граждан приглашают присоединиться. Помимо Семязино, местом субботника станут Загородный парк, озеро Гусинка и Парк Дружба. А студенты ВлГУ завтра займутся благоустройством и уборкой "Парка молодожёнов". Ещё его называют "Козьим парком". Он позади территории, где был рынок "Факел". И на него сейчас "наступают" новостройки. Многие считают, что скоро от парка вообще ничего не останется. Ну а пока студенты намерены там прибраться и устроить благотворительную "фотосушку". Собранные средства передадут в приют для животных Валента, где был пожар.