Победителей в новой холодной войне не будет, признал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Она никому не выгодна, добавил он. Если вторая холодная война начнется, то ее негативные последствия испытают все.

Победителей в новой холодной войне не будет, признал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Она никому не выгодна, добавил он. Если вторая холодная война начнется, то ее негативные последствия испытают все.Во время своего пребывания в Вашингтоне и выступления в Фонде "Наследие" (Heritage Foudation) генсек Североатлантического альянса призвал найти баланс в отношении России, чтобы придерживаться к ней жесткой позиции, но при этом вести с ней диалог. Политический диалог с Россией и контроль за вооружениями нам необходимы, подчеркнул Столтенберг.По словам генсека НАТО, опасности для России Североатлантический альянс не представляет, так как преследует исключительно оборонительные цели. При этом Столтенберг ответил на вопрос, могут ли союзники по НАТО в Восточной Европе спровоцировать конфликт с Россией, сообщает "Интерфакс". И этот ответ – скорее да, чем нет: Альянс намерен защищать своих восточноевропейских союзников, особенно после присоединения Россией Крыма, заявил Столтенберг.НАТО внимательно следит за усилением российского военного присутствия в Арктике. И отвечает на него увеличением своего военного присутствия как в Арктике, так и в целом, сказал Йенс Столтенберг. При этом наибольшее усиление происходит на море. НАТО вкладывает много средств в развитие флота.Что касается покупки Анкарой российских комплексов ПВО С-400, то генсек НАТО считает это коллективным вызовом для всех членов Альянса. Но надеется найти решение для этой ситуации. При этом, подчеркнул генсек НАТО, решение турецкого правительства вызывает обеспокоенность не только в Альянсе, но и в США. Это не должно помешать способности сил НАТО взаимодействовать между собой.Москва предположительно поставит первые зенитные ракетные комплексы С-400 Турции в первой половине 2019 года. Вашингтон уже предложил Турции свои системы ПВО Patriot. Также США хотят поднажать на Анкару – в ответ на закупку С-400 обсуждает отказ от поставок Анкаре самолетов F-35.К европейским усилиям по обеспечению обороноспособности Йенс Столтенберг относится скептически. По его мнению, после того, как Великобритания покинет Евросоюз, то 80 процентов расходов НАТО на оборону придутся на внеевросоюзовские страны."Я верю в сильную европейскую оборону, но не в качестве альтернативы, а как дополнение НАТО", — заключил он.