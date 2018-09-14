Российские военные заинтересовались документами о биологических разработках США в Грузии, опубликованными на сайте бывшего министра госбезопасности кавказского государства Игоря Гиоргадзе. По мнению Министерства обороны РФ, в этих материалах могут содержаться факты нарушений Штатами международной конвенции о запрете создания биооружия.

Российские военные заинтересовались документами о биологических разработках США в Грузии, опубликованными на сайте бывшего министра госбезопасности кавказского государства Игоря Гиоргадзе. По мнению Министерства обороны РФ, в этих материалах могут содержаться факты нарушений Соединенными Штатами международной конвенции о запрете создания биооружия, пишет агентство ТАСС.Специалисты военного ведомства уже изучают документы и обещают предоставить результаты анализа мировой общественности.Напомним, Россия уже не раз просила Штаты и Грузию разъяснить, чем занимаются лаборатории вроде "Исследовательского центра общественного здравоохранения" в пригороде Тбилиси. По мнению отечественных экспертов, он может служить прикрытием для исследований американских военных в области особо опасных вирусов и бактерий.