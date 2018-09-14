Водитель автомобиля «Мерседес» на Варшавском шоссе совершил наезд на стоящие впереди него транспортные средства, которые остановились на запрещающий сигнал светофора...

«Следственной частью СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием 8 автомобилей, в результате которого погиб человек», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.10 сентября, в вечернее время, водитель автомобиля «Мерседес», следуя по проезжей части Варшавского шоссе, совершил наезд на стоящие впереди него транспортные средства, которые остановились на запрещающий сигнал светофора перед пересечением Варшавского шоссе и Черноморского бульвара. В результате произошло столкновение с участием автомобилей «Хендэ», «Вольво», «Ютонг», «Шкода», ГАЗ и двух автомобилей «Фольксваген».Пассажир автомобиля «Шкода» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».11 сентября водитель «Мерседеса», 30-летний приезжий из ближнего зарубежья, был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53