Бывший британский разведчик, утверждавший в своих мемуарах, что предотвратил покушение на советского генсека Михаила Горбачева, тем самым изменив историю Европы, попался на выдумках и плагиате.

Бывший британский разведчик, утверждавший в своих мемуарах, что предотвратил покушение на советского генсека Михаила Горбачева, тем самым изменив историю Европы, попался на выдумках и плагиате.Как передает ежедневная британская газета The Independent, мемуары бывшего рыцаря плаща и кинжала, скрывающегося под псевдонимом Том Шор под названием "Шпион-пилигрим", во многом повторяют сюжетные повороты шпионского романа Тревора Эллестона "КГБ Квиллера", опубликованного в 1989 году.Также в книге "воспоминаний" встречаются пассажи, позаимствованные электронной энциклопедии Wikipedia.Шор пишет, что в одиночку раскрыл план немецкой террористической группировки "Фракция Красной армии" убить Горбачева во время его визита в Берлин в октябре 1989 года и тем спас жизнь "прорабу Перестройки".Подогревая интерес к своей книге, автор пишет еще и о Владимире Путине, который в то время работал в Дрездене, и якобы ни на секунду не давал ему расслабиться.В издательстве "Ходдер и Стоутон", где вышло данное чтиво, уверяют, что проверяли биографию 66-летнего автора и пришли к выводу, что он служил в Специальной авиадесантной службе английских войск и мог сотрудничать с британской внешней разведкой МИ-6.