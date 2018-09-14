Компания Samsung утратила статус единственного поставщика дорогостоящих OLED-дисплеев для i-устройств. Фирма Тима Кука избавилась от экранозависимости благодаря LG: она освоила технологию производства панелей на органических светодиодах в крупных масштабах, удовлетворяющую строгим стандартам качества Apple.

Компания Samsung утратила статус единственного поставщика дорогостоящих OLED-дисплеев для i-устройств. Фирма Тима Кука избавилась от "экранозависимости" благодаря LG: она освоила технологию производства панелей на органических светодиодах в крупных масштабах, удовлетворяющую строгим стандартам качества Apple.Как сообщает The Korea Herald со ссылкой на собственные источники, LG стала вторым поставщиком гибких OLED-панелей для iPhone XS и iPhone XS Max — новейших смартфонов, предзаказы на которые открылись сегодня. По информации издания, серийный выпуск "органических" экранов скоро начнется на двух производственных линиях фабрики LG Display в Пхаджу (Южная Корея), которые до недавнего времени изготавливали только пробные партии продукции. Предположительно, LG выпустит от 2 до 5 миллионов дисплеев для новых iPhone.Samsung долгое время оставалась единственной компанией, способной производить OLED-экраны для "айфонов" в нужных объемах и в соответствии с жесткими требованиями, предъявляемыми Apple к качеству продукции. Как ранее подсчитали аналитики Counterpoint Technology, за счет статуса поставщика-монополиста корейцы зарабатывали около $110 с каждого проданного iPhone X. То есть партнерство с Apple принесло им больше денег, чем выпуск деталей для собственного смартфона.Процесс производства OLED-экранов осваивают и другие азиатские компании, включая японскую Japan Display и китайскую BOE Technology Group. На совершенствование технологии у них может уйти еще как минимум несколько лет.∎Samsung заработает на iPhone X больше, чем на Galaxy S8 читайте такжеЭкраны, состоящие из светоизлучающих диодов, обходят "собратьев" на основе жидких кристаллов практически по всем показателям: меньший вес, широкие углы обзора, гибкость, энергосбережение, более высокие параметры контрастности и яркости, более насыщенный черный цвет. С другой стороны, OLED-экраны более дороги из-за трудоемкого производства.