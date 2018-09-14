Интервью с отравителями Скрипалей шокировало Ксению Собчак. Телеведущая и экс-кандидат в президенты предполагает, что выступление Петрова и Боширова было задумано, как троллинг высочайшего класса.

Интервью с "отравителями" Скрипалей шокировалоКсению Собчак. Телеведущая и экс-кандидат в президенты предполагает, чтовыступление Петрова и Боширова было задумано, как троллинг высочайшего класса.Александра Петрова и Руслана Боширова, отвечающих на вопросыглавреда RT Маргариты Симоньян, Собчак сравнила с троечниками, сдающимиэкзамен. Телеведущая отмечает, что про красоту "солберецкого собора"и высоту его шпиля мужчины рассказывали, запинаясь."Честно говоря,я никак не могу прийти в себя от событийпоследних дней. Ведь это сюр,фарс и так не может быть потому, что это же прямсакральные, мощно заряженные на страх для русского человека слова "ГРУ""силовые структуры" и вдруг.....такоээ?", – написала светскаяльвица в своем Instagram(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Собчак отметила также "то ли от позора ,то ли отответственности потеющую Симоньян", а также тот факт, что Петров сБошировым так и не пожелали раскрыть детали своего бизнеса, ради которого оничасто выезжают за границу.Удивили теледиву и двусмысленные ответы парней про личнуюжизнь. "...Такое ощущение ,что легенду про геев парням дали в наказание запроваленную операцию", – написала Собчак. И отметила, что ей понравилсявесь рассказа "об упорных русских парнях на стероидах, приехавших изХрущевки за тридевять земель в столицу Великобритании. Какой там Тауэр иБигбен? Только известный на весь мир Солберецкий Собор. Только хардкор", -иронизирует журналистка.Светская львица предположила, что это интервью – "наивысшегокласса ,наитончайший троллинг всего мира... Эстетика троллинга – уровень Бог".Но все же, такая красивая версия оставляет у Собчак некоторые сомнения. И она заключает,что, скорее всего, это неудачная попытка понравиться всем, в результате героиистории выглядели как Бивис и Батхед.Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Позже Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к покушению – Александра Петрова и Руслана Боширова."Отравителям" порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Президент России, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал их объявиться и поговорить со СМИ. Накануне "подозреваемые" дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.Пользователей Сети, в частности, заинтересовало, почему друзья отправились в отпуск сугубо мужской компанией – намекали на их нетрадиционную сексуальную ориентацию. На похожий вопрос Симоньян мужчины ответили, что не стоит углубляться в их личную жизнь.