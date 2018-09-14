Интервью с отравителями Скрипалей шокировало
Ксению Собчак. Телеведущая и экс-кандидат в президенты предполагает, что
выступление Петрова и Боширова было задумано, как троллинг высочайшего класса.
Интервью с "отравителями" Скрипалей шокировало
Ксению Собчак. Телеведущая и экс-кандидат в президенты предполагает, что
выступление Петрова и Боширова было задумано, как троллинг высочайшего класса.
Александра Петрова и Руслана Боширова, отвечающих на вопросы
главреда RT Маргариты Симоньян, Собчак сравнила с троечниками, сдающими
экзамен. Телеведущая отмечает, что про красоту "солберецкого собора"
и высоту его шпиля мужчины рассказывали, запинаясь.
"Честно говоря,я никак не могу прийти в себя от событий
последних дней. Ведь это сюр,фарс и так не может быть потому, что это же прям
сакральные, мощно заряженные на страх для русского человека слова "ГРУ"
"силовые структуры" и вдруг.....такоээ?", – написала светская
львица в своем Instagram
(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Собчак отметила также "то ли от позора ,то ли от
ответственности потеющую Симоньян", а также тот факт, что Петров с
Бошировым так и не пожелали раскрыть детали своего бизнеса, ради которого они
часто выезжают за границу.
Удивили теледиву и двусмысленные ответы парней про личную
жизнь. "...Такое ощущение ,что легенду про геев парням дали в наказание за
проваленную операцию", – написала Собчак. И отметила, что ей понравился
весь рассказа "об упорных русских парнях на стероидах, приехавших из
Хрущевки за тридевять земель в столицу Великобритании. Какой там Тауэр и
Бигбен? Только известный на весь мир Солберецкий Собор. Только хардкор", -
иронизирует журналистка.
Светская львица предположила, что это интервью – "наивысшего
класса ,наитончайший троллинг всего мира... Эстетика троллинга – уровень Бог".
Но все же, такая красивая версия оставляет у Собчак некоторые сомнения. И она заключает,
что, скорее всего, это неудачная попытка понравиться всем, в результате герои
истории выглядели как Бивис и Батхед.
Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Позже Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к покушению – Александра Петрова и Руслана Боширова.
"Отравителям" порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Президент России, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал их объявиться и поговорить со СМИ. Накануне "подозреваемые" дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.
Пользователей Сети, в частности, заинтересовало, почему друзья отправились в отпуск сугубо мужской компанией – намекали на их нетрадиционную сексуальную ориентацию. На похожий вопрос Симоньян мужчины ответили, что не стоит углубляться в их личную жизнь.