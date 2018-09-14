Андрей Григорьев-Аполлонов не верит в злой рок. Солист Иванушек International уверен, что трагедии Игоря Сорина и Олега Яковлева никак не связаны между собой. Хотя можно сказать, что из Иванушек нельзя уходить, грустно пошутил Андрей.

Андрей Григорьев-Аполлонов не верит в злой рок. Солист"Иванушек International"уверен, что трагедии Игоря Сорина и Олега Яковлева никак не связаны между собой.Хотя можно сказать, что из "Иванушек" нельзя уходить, грустно пошутилАндрей.48-летний Андрей Григорьев-Апполонов стал гостем передачи"Судьба человека". Известный певец рассказал ведущему программыБорису Корчевникову о том, как он пережил смерть матери, сестры и коллег. Андрейпризнался, что до сих пор думает о них, как о живых.Вспоминая о своих друзьях – Игоре Сорине и Олеге Яковлеве – Андрейотметил, что оба они хотели петь свои песни, работали над сольными проектами. Ивсе же, их трагедии между собой не связаны."Просто два талантливых человека ушли из жизнимолодыми. Каждый по своей причине. По своей судьбе. Можно, конечно, пошутить,что из "Иванушек" нельзя уходить. Хотя по Олегу было видно, что он нехочет работать. Я ему говорил, чтобы не истязал себя. Он и выпивать из-за этогоначал", – рассказал Григорьев-Апполонов.Игорь Сорин ушел из "Иванушек" на пикепопулярности. По словам Андрея, Сорин был тонкой натурой и не смог выдержатьсвалившийся на него успех. Он не хотел петь чужие песни – и ушел, хотя у негодаже денег тогда не было.Продюсеру Игорю Матвиенко пришлось срочно искать замену – ив группу пришел Олег Яковлев. Нового участника зрители приняли не сразу, в егоадрес высказывалось много негатива. "Моя сестра Юля его уговаривала.Говорила, что нужно это сделать, раз согласился. Первые четыре месяца былиочень тяжелыми для него. Помню, как в Одессе он пел сольную песню Игоря "Облака",а зал скандировал имя Сорина. И неожиданно стали кричать: "Олег! Олег!",– рассказал певец.Сорин погиб через полтора года после ухода из группы. В томже 1998 году умер отец Андрея. А в 2017 году умерли Яковлев и сестраГригорьева-Апполонова, Юля. Артист признался, что эти два года были самыми тяжелыми в его жизни.Но он был настолько близок с этими людьми, что до сих пор считает их живыми.Андрей представляет, что Сорин ждет егов Тибете, Яковлев – где-нибудь на островах, Юля – в Сочи, а отец – в Саратове. Апережить страшную потерю ему помогла жена Мария. Именно благодаря супруге,подчеркнул Андрей, он не спился после смерти сестры и друга.