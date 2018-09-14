Андрей Григорьев-Апполонов в программе Судьба человека признается: в прошлом году он сам еле выжил. В 2017-м с разницей в месяц Андрей потерял сразу двух близких людей: своего друга (бывшего Иванушку) Олега Яковлева и сестру Юлю. Столь же тяжелый период он пережил и 20 лет назад.

Андрей Григорьев-Апполонов – рыжий "Иванушка" – в программе "Судьба человека" признается: в прошлом году он сам еле выжил. "Думал, я толстокожий. Не ожидал, что буду так страдать", — говорит артист. В 2017-м с разницей в месяц Андрей потерял сразу двух близких людей: своего друга (тоже бывшего "Иванушку") Олега Яковлева и родную сестру Юлю.Столь же тяжелый период он пережил и 20 лет назад: в 1998-м погиб "Иванушка" Игорь Сорин, и в тот же год не стало папы Андрея."Я настолько был с ними близок, что до сих пор представляю, что они живы. Сорин в Тибете где-нибудь, Олежка – на островах, Юлька в Сочи меня ждет, папа – в Саратове… С такими ощущениями я и продолжаю жить", — признается Григорьев-Апполонов.Потери прошлого года ему помогает переживать супруга Маша. Именно с ней любимчик огромного числа поклонниц остепенился и стал верным и преданным мужем.Андрей признается, что познакомила его с Машей на тот момент — "пассия" певца. Но когда он увидел Машу, то "в секунду" понял: это его будущая жена.До нее у Андрея было немало влюбленностей. Причем, благодаря первой любви — Полине Гриффис, которая тогда танцевала у Лаймы Вайкуле, он попал в мюзикл "Метро" на Бродвей.Андрей вспоминает: он поехал на конкурс в Москву как танцор и прошел его, а в вокальном конкурсе победителем оказался Игорь Сорин. Вместе с ним они потом и будут зажигать в группе "Иванушки International".С Полиной же после бурного романа они расстались друзьями.Имя Андрея неразрывно связано с "Иванушками", и мало кто из поклонников группы знает, что впервые он попал на экраны в клипе "Любэ" на песню "Не валяй дурака, Америка!"Причем, именно тогда Григорьев-Апполонов познакомился с будущим продюсером и композитором "Иванушек" Игорем Матвиенко.О том, как начинал работать школьным учителем, а затем — в сочинском театре мод, как стал лучшим манекенщиком Советского Союза 1988 года, а в 1985-м познакомился с тогда еще мало кому известным Григорием Лепсом, какие неожиданные подарки получал от поклонниц и как пережил череду смертей близких людей, — откровенный рассказ Андрея Григорьева-Апполонова Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".